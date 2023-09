Digna, la brutal líder del cártel de "Los Valle" que cambió el contrabando de vacas por el tráfico de cocaína

Fue la mayor de 13 hermanos y nació en el pueblo de El Espíritu, departamento de Copán, Honduras. Junto con su familia, la mujer se dedicó a delinquir desde temprana edad, ya que la logística que empleaban para sus operaciones de contrabando requería mucha gente y que fuera de confianza. Digna Valle cambiaría el giro del negocio familiar y lo llevaría a ser socia de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Así, Digna Valle comenzó a ser la líder del negocio criminal de la familia hasta llegar a ser la matriarca del crimen organizado. Por ello cambió el contrabando de vacas y de cigarrillos para ahora traficar con las drogas ilegales al estar en una de las zonas claves para el trasiego del producto traido desde Sudamérica para México.

Digna Valle fue la matriarca del narco en Honduras. Foto: Archivo

Cambió el contrabando de vacas por el tráfico de coca

Digna creó el cártel de Los Valle que terminó aliado con el Cártel de Sinaloa, también fundado por Ismael “El Mayo” Zambada. Ya instalados como organización criminal, Los Valle generaron miles de dólares de ganancias gracias al tráfico de cocaína que realizaban en la frontera con Guatemala. Tal fue el apego del “Chapo” con los hondureños, que se dice fue a visitarlo a El Espíritu para tener contacto en persona.

Como cualquier otra organización criminal, la narcotraficante se valió de tácticas sanguinarias para ser los únicos que se encargaban de recibir la droga para Guzmán Loera y entregarla a su socio, quien de acuerdo con un testigo en el juicio de Tony Hernández, el hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, deportado a Estados Unidos por narcotráfico, el capo mexicano ofreció protección a Los Valle desde el gobierno local.

Digna cambió el contrabando de vacas por el de cocaína. Foto: Archivo

Según el testigo, Joaquín Guzmán financió parte de la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández a cambio de además de no perseguirlos, ofrecieran protección para los de Digna Valle. Pero la matriarca del cártel Los Valle solo tendría algunos años en la cima del narco ya que un viaje a Miami, Estados Unidos, marcó su destino para siempre.

Digna Valle destruyó a su organización

Ese mismo año, Digna se declaró culpable de los cargos de narcotráfico, pero para reducir su condena colaboró como informante para las autoridades estadounidenses, lo que fue parte fundamental para que dos de sus hermanos terminaran también tras las rejas.

"Cuando fui a El Espíritu, hablé brevemente con Digna por videollamada y me dijo que no le daba miedo regresar a Honduras. En su momento, ella trabajaba de manera tan pública porque pensaba que era intocable y se sentía protegida por las autoridades. Esa arrogancia no es solo cosa de hombres", indicó Deborah Bonello, periodista que vive desde hace casi 20 años en América Latina e investiga el crimen organizado en la región.

