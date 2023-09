Richard Nixon sabía sobre el golpe de estado contra Salvador Allende: CIA

Tres días antes de la caída del gobierno del socialista Salvador Allende en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, fue informado por los servicios de inteligencia.

De acuerdo con una serie de documentos recientemente desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el líder de los Estados Unidos conoció de primera mano los informes del levantamiento armado el 8 de septiembre.

¿Qué sabía Richard Nixon sobre el golpe de estado en Chile?

Los documentos, recientemente desclasificados a petición del gobierno chileno, detallan el ambiente de crispación que existía días antes de la toma del poder por parte de la junta militar que terminó instaurando una dictadura castrense.

En el reporte, agentes de inteligencia señalan que el 8 de septiembre existían indicios sobre un posible golpe de estado militar contra el gobierno de Salvador Allende, sobre todo en ciertos grupos de la Marina chilena.

El presidente chileno llegó al poder del país sudamericano gracias a un gobierno de coalición. Foto: Wikimedia Commons

“Hay indicios de que oficiales navales podrían unirse a acciones en contra del gobierno junto a militantes civiles, opositores al régimen. Los movimientos Libertad y Patria de extrema derecha han bloqueado caminos y provocado incidentes con la Policía nacional, los cuales se añaden a la tensión causada por las continuas huelgas y los movimientos políticos de la oposición”, detalla el informe.

Los investigadores de la CIA señalaron que no tenían pruebas de que el golpe fuera secundado por otros sectores del ejército, aunque aseguraban que los militares deseaban tener más poder al interior del gobierno.

Allende sabía que no podía enfrentar al ejército

Los documentos muestran algunos detalles importantes de la historia, que concluyó con el asalto a la residencia presidencial de la Moneda y la imposición de una Junta Militar presidida por el general Augusto Pinochet.

“Hace unos días, el presidente Allende dijo que cree que las fuerzas armadas le pedirán su renuncia si no cambia sus decisiones económicas y políticas. Incluso considera que hay una posibilidad de enfrentamientos armados.

Algunas políticas impuestas por Allende fueron rechazadas por amplios sectores de la población. Foto: Wikimedia Commons

“Allende señaló que sus seguidores no tienen las suficientes armas para hacerle frente a los militares y que no es posible distribuir más armas entre la población, puesto que el mismo ejército no lo permitiría”, detalla el informe de inteligencia.

Tres días después del informe, entregado a Richard Nixon el 8 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende se suicidaría en el palacio de la Moneda en la capital chilena y comenzarían los más de 16 años de gobierno militar en la nación sudamericana.

