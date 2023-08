AMLO advierte: el mundo está en riesgo ante el fascismo y los golpes de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que ve latente el riesgo en el mundo de que opositores se quieran imponer en los gobiernos mediante el uso de la fuerza, golpes de Estado o “golpes técnicos o mediáticos” para imponer a “títeres que no representen a todo el pueblo”.

Sin embargo, en la Mañanera en Palacio Nacional, destacó que en México hay un gran avance democrático para resolver las diferencias por la vía electoral y pacifica.

“Todavía hay el riesgo del fascismo, del uso de la fuerza bruta para imponerse, los Golpes de Estado, las intervenciones militares, eso no desaparece. Claro, hemos ido avanzando mucho en resolver las diferencias mediante la vía electoral, mediante la vía pacífica, la vía democrática, ese es el camino a seguir”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador puso de ejemplo el golpe militar en Chile, que el próximo 11 de septiembre cumple 50 años con el asesinato del presidente Salvador Allende. Cabe señalar que el mandatario mexicano viajará al país sudamericano para participar en la ceremonia por el aniversario luctuoso del chileno.

Recordó el asesinato del presidente Salvador Allende.

Foto: Cuartoscuro

“Por eso, indigna mucho conocer lo que sucedió en Chile porque el presidente Allende nunca optó por la violencia, era un pacifista, es algo parecido, guardadas las proporciones, los tiempos, las características de cada país, las circunstancias, a lo que sucedió con Madero, Madero era un hombre bueno, un pacifista, llama al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porque pensó que no había otra posibilidad, pero él no quería el sufrimiento del pueblo, no quería la violencia”, dio.

El titular del Ejecutivo mexicano también advirtió así cómo no se deben permitir los golpes de Estado, tampoco los que define como “golpes técnicos o mediáticos".

Señaló que si los oligarcas de un país tienen el control de los medios y manipulan “pueden lograr imponer a presidentes, autoridades títeres que no representen a todo el pueblo sino que estén al servicio nada más de una minoría”.

“Eso, en el sentido estricto no es democracia, eso es oligarquía, con fachada de democracia”, destacó.