Médico se suicida tras trabajar 200 horas extra en un mes: "Nadie me cuida"

Japón se ha plagado de una cultura sumamente dañina por el exceso de trabajo en todos y cada uno de sus rubros, las consecuencias cada día más se hacen notar y ahora una triste noticia agudizó el problema en la región, pues la familia de un médico de solo 26 años denunció que su hijo se suicidó el año pasado debido a que laboró más de 200 horas extraordinarias en un solo mes, y aunque pidió un cambio, no se le prestó la debida atención a su problema de salud mental.

Identificado como Takashima Shingo, el médico trabajaba como residente en un hospital de la ciudad de Kobe, bahía de Osaka en Japón central; y de acuerdo con el reporte de la cadena pública NHK, se quitó la vida el pasado mes de mayo del 2022. Asimismo, los abogados de la familia argumentaron que el joven hombre había trabajado más de 207 horas extraordinarias en el mes anterior a su muerte e incluso no se le había otorgado un solo día libre en tres meses seguidos.

Junko Takashima, la madre del médico Shingo Takashima, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la muerte de su hijo. FOTO: Mainichi por Maiko Umeda

A pesar de la terrible noticia, el hospital del Centro Médico de Konan negó rotundamente las acusaciones a través de una rueda de prensa. Sin embargo, el organismo de salud gubernamental aseguró que la inspección laboral confirmó que "la verdadera causa de muerte" del médico se debió a un incidente laboral por sus largas jornadas de trabajo y en el escrito presentado y difundido por los medios de comunicación se señaló la inmensa presión a la que están sometidos los trabajadores sanitarios.

De hecho, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, aclaró que llevan mucho tiempo luchando contra una persistente cultura del exceso de trabajo, con empleados de diversos sectores que denuncian horarios extenuantes, gran presión por parte de los supervisores y deferencia hacia la empresa; por consiguiente los colaboradores sufren de estrés y demás consecuencias que agravan la salud mental y provocan un fenómeno llamado "karoshi" (o "muerte por exceso de trabajo"), la cual abrió paso a una legislación que prevenga las muertes y lesiones ocasionadas por este tipo de exceso.

El vocero del nosocomio donde el japonés laboraba negó las acusaciones en su contra. FOTO: Akihito Ogawa

Junko Takashima, madre de la víctima de suicidio, confesó que su hijo declaró estas duras palabras antes de terminar con su vida, al menos así lo aseguro en un video que los medios locales difundieron mientras la familia ofrecía una conferencia de prensa sobre el caso.

"Nadie me cuida, me repetía. Creo que el entorno le puso al límite", recordaba la madre mientras hablaba sobre los pensamientos de su hijo. "Mi hijo no llegará a ser un médico amable, ni podrá salvar pacientes y contribuir a la sociedad. Sin embargo, espero sinceramente que mejore el entorno de trabajo de los médicos para que no vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro".