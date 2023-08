“Le dolía mucho la panza”: los dramáticos últimos momentos de la niña asesinada antes de entrar a la escuela

Morena Domínguez fue sorprendida por dos ladrones que la interceptaron casi a la entrada de un colegio en Lanús, Argentina, todo para golpearla y poder quitarle su teléfono celular, situación que instantes después le quitaría la vida debido a las lesiones que sufrió al ser impactada en su estómago y ser arrastrada por algunos metros antes de que Hugo, un barrendero que llevaba a su hija a la escuela fue la primera persona en ayudar a la niña herida.

Hugo vio toda la situación desde que los asaltantes llegaron en la moto y atacaron a la niña de 11 años. “Sentí que estaba gritando la nena, la estaban arrastrando de los pelos con la moto y cuando me crucé la soltaron”, relató el testigo para el noticiario local Telenoche. Aunque los delincuentes pudieron escapar, el mismo miércoles por la tarde fueron capturados.

El video del ataque fue difundido en las redes. Foto: Archivo

Los minutos de angustia de Morena Domínguez

El testigo señaló que al ver que la niña estaba en peligro corrió hacia ella para ayudarla y frenar el ataque de los asaltantes. “Yo la vi cuando dejé a mi nena en el colegio, doblé la esquina y ahí sentí los gritos y cuando me vieron que me abalancé sobre ellos la soltaron, pero vi cuando le pegaron”, dijo, y afirmó: “Les tiré unos manotazos y la largaron, es increíble, todavía no puedo caer con lo que pasó”, sumó.

Cuando los malhechores dejaron tirada a Morena Domínguez “se acercó un hombre que la quiso alzar. Ahí llegué yo, me arrodillé y la tuve un ratito entre mis brazos, hasta ahí estaba viva”, señaló Hugo que describió como la niña herida estaba muy agitada y con dificultad lograba hablar, en ese lapso “se tocaba la panza porque le dolía mucho”, dijo el hombre. Momentos después la niña murió cuando era atendida en el hospital debido a uno de los fuertes golpes que recibió en su estómago.

“Le dije ‘mamá, no te agites que te hace mal’ y se calmó un poco. Cuando yo me acerqué (los ladrones) tiraron la mochila, no la se llevaron… “entre los dos la golpearon. Eran muchachos grandes y estaban con casco”: Hugo.

¿Quiénes son los hermanos que mataron a la niña?

Los hermanos Madariaga atacaron a la niña y ya fueron capturados. Foto: Policía Buenos Aires

La tarde del miércoles la policía informó que detuvieron a los dos presuntos asaltantes y asesinos de Morena Domínguez, los cuales fueron identificados como Miguel Ángel Madariaga de 28 años de edad, así como su hermano Darío Humberto de 25. Ambos tienen antecedentes penales, indicó TN.

Los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes que son conocidos por la zona por dedicarse a robar y cometer otros delitos. “Es gente vinculada con la droga y a los robos en la zona”, señalaron fuentes judiciales al medio citado. Los dos detenidos rendirán su declaración al ser señalados de cometer el delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”.