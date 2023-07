Joven hispano no desapareció, su madre lo tenía encerrado y abusaba de él, revela activista

“Un verdadero milagro”, así fue calificado el caso de un joven hispano que presuntamente fue hallado después de haber estado desaparecido durante ocho años, pero las cosas parecen haber dado un giro de 180 grados y en su lugar ser un verdadero horror. El activista Quanell X, quien estuvo presente durante el interrogatorio de las autoridades en un hotel al norte de Houston, reveló detalles de la plática que sostuvo con Rudolph (Rudy) Farias, los cuales aseguró lo hicieron llorar.

El caso ya se veía ensombrecido debido a las declaraciones de vecinos de la familia del joven hispano, quienes dijeron que nunca estuvo desaparecido, ya que constantemente los visitaba. Pero lo que el activista reveló dejó al descubierto un caso de abuso que ha conmocionado a la sociedad. De acuerdo con el hombre, la madre de Rudy fue la responsable de lo ocurrido con su hijo durante estos ocho años, pues ella fue quien lo mantenía en cautiverio.

Por ocho años Rudy fue buscado. Foto: Texas Equu Search.

Las primeras declaraciones en las que se dijo que el joven fue encontrado “por un buen samaritano” en las inmediaciones de una iglesia sí son verdaderas, pero las circunstancias del hallazgo parecen ser muy diferentes a las narradas.

Los nuevos detalles del caso Rudy Farias

El activista ofreció una breve conferencia de prensa tras escuchar el interrogatorio de Rudy y su madre, en ella hizo acusaciones contra la mujer, Janie Santana, las cuales cabe señalar no han sido confirmadas por la policía de Houston. Aunque reveló que algunas fueron confirmadas por la señalada.

El joven hispano estuvo varios días en el hospital. Foto: Twitter

Primero dijo que Rudy Farias no estuvo desaparecido, que el joven le reveló que hace ocho años, en marzo de 2015, sí desapareció, pero únicamente por dos días, después volvió a su casa, la cual no solo fue su prisión, sino también el lugar donde vivió terribles abusos. Otro detalle que dio es que la madre mantenía drogado al hijo y que hizo creer al resto de la familia que seguía desaparecido, mientras que a él le dijo que si no se mantenía escondido sería arrestado, pues había escapado.

Rudy le dijo que su madre abusaba sexualmente de él, algunas veces dormían desnudos y ella solía decirle que tenía que comportarse como el papá. El joven fue enfático al decir que eso no le gustaba, por ello, cuando vio la oportunidad, robó el auto de la mujer y escapó.

El activista acompañó a joven durante el interrogatorio. Foto: Twitter

Univision 45 reportó que en 2020 la abuela del joven dijo haberlo visto en la casa de Janie Santana, pero el resto de la familia opinaron que ya estaba mal de la cabeza por el dolor de tener a su nieto desaparecido y no le creyeron.

La familia escuchó la conferencia del activista, quien dijo que el joven le hizo las confesiones cuando la mujer salió por un momento de la habitación en la que estaban, sin embargo, tras los interrogatorios, madre e hijo se fueron juntos. Ante las acusaciones, los familiares dijeron que no podían creer lo que escuchaban y que Santana debería estar presa.

Las declaraciones de los vecinos de Rudy Farias

Telemundo reportó que los vecinos de Rudy Farias dijeron que no era cierto que el joven estaba desaparecido, Kisha Ross, quien vive en el barrio de Janie Santana, madre de Farias, dijo que el chico solía ir a su garaje, “a pasar el rato con mi primo, mi hijo y mi hija". Por su parte, el primo de Ross, Broderick Conley, dijo que él y Farias salían a menudo y pasaban “buenos momentos” riendo juntos. Aunque ambos dijeron que llevaban varias semanas sin verlo.

Se espera que el jueves las autoridades de Houston brinden declaraciones sobre lo revelado por el activista, hasta el momento no han respondido a los medios que las han buscado, pues dijeron que no querían entorpecer las investigaciones.

