Así fue crecer en la iglesia La Luz del Mundo, según el activista que escapó: "Fue tan horrible mi vida"

Cuando su familia ingresó, Rafael tenía 6 años de edad, eran finales de los años 80; eran de origen económico sencillo, y uno de sus hijos, el mayor, estaba enfermo de los riñones, por lo que tenían una gran vulnerabilidad, aprovechada por un mexicano que llegó a Mendoza, Argentina, para iniciar con la creación de la iglesia La Luz del Mundo en ese país. Fue quien les empezó a endulzar el oído para ser parte de su iglesia.

"Empieza el contacto, todo muy hermoso, muy bonito lo que giraba en torno a su ideología era hermoso. Como estaba mi familia en ese estado de vulnerabilidad, mi hermano fue mejorando, y la secta se atribuye el poder de la sanación de mi hermano al hecho de que asistimos a la Luz del Mundo", fue lo que contó en entrevista con Pablo Salum, activista argentino que busca acabar con las sectas.

Rafael aseguró que es una Alemania Nazi en el Siglo XXI. Crédito: Cuartoscuro

Captaron a toda su familia

Fue así como empezaron a manipular a su familia y los acercaron a sus fuertes creencias, como la devoción hacia un líder, mismo que ahora, de hecho, está en prisión por delitos de pedofilia en los Estados Unidos. Se trata de un culto que gira entorno a esta personalidad y la de su familia, supuestos apóstoles.

"Una Alemania Nazi en pleno México en pleno siglo XX y ahora XXI; una Corea del norte en pleno Guadalajara. Toda la teología, a través de una interpretación a su conveniencia, ajustan los textos al mesías para aplicarlo al líder. Es como un Dios en la tierra", mencionó.

El sobreviviente aseguró a Pablo Salum que logró huir con sus padres. Crédito: Cuartoscuro

Entregar toda su vida a la iglesia

Contó también que iban a la iglesia por lo menos tres veces al día al amanecer, al mediodía y en la tarde, incluso los domingos, cuando había una sesión especial en la mañana, así como en la tarde. Era una especie de esclavos, donde únicamente vivían para la religión, y para estar en sus servicios.

Entre otras prácticas, para sacar dinero y mantenerse con una vida millonaria, aseguró que los hacen vender flores, pero también hay venta de empanadas, de pan, lavado de autos que tienen que realizar los captados, y sus inmensos templos son construidos presuntamente con mano de obra gratuita. Es gente muy pobre que son supuestamente obligados para realizar esta obra a través de mensajes de iluminación.

Fue testigo y víctima de de diversos abusos. Crédito: Twitter / @contadorcolque

Ideas machistas de la Luz del Mundo

Por otra parte, tienen un código de vestimenta que se basa en ideales machistas. Las mujeres deben utilizar faldas 4 dedos por encima de la rodilla, no pueden mostrar escotes, no pueden usar pantalón, tampoco pueden vestirse como hombre, no se puede maquillar, etcétera. Supuestamente las mujeres incitan a los hombres con su vestimenta. Para los hombres no hay restricciones.

En cuanto al tema sexual, están en contra de los métodos de anticoncepción, precisamente por la idea de que entre más hijos e hijas tengan, es mejor para la religión porque significa que habrá cada día más feligreses. Esta sería la única restricción sanitaria que tienen dentro de la organización. Esto, aunado a que te casan con la mujer que el apóstol escoge para ti, y no puedes elegirla tú.

Entre otras reglas, las mujeres tienen un código de vestimenta, y las personas son obligadas a casarse con alguien que no conocen. Crédito: Cuartoscuro

Sufrió abuso sexual

El punto más alto de los atropellos en contra de la gente, y en especial para Rafael, llegó cuando a los 11 años aproximadamente, vivió abusos sexuales por parte de un miembro de la religión. Él no lo expresó debido al bombardeo que hay sobre ciertas reglas, como la relación entre hombres. Incluso lo amenazaron con irse al infierno.

Fue hasta la adultez cuando lo dijo a una amiga, y decidió ir a terapia, encontrando un especialista en el tratamiento de adultos que sufrieron abuso sexual. Ahora es un activista por los derechos de los niños, además de un denunciante que lleva el mensaje de lo que vivió en esta secta. No fue el único, también su hermana fue abusada por uno de los pastores, aunque intentaron denunciar, no hubo consecuencias.

Su escape

Fue gracias a los cambios que ha tenido la Luz del Mundo a lo largo de los años como Rafael pudo ingresar a la universidad, donde se dio cuenta de todo lo que sucedía desde afuera. Amigos y profesores le abrieron la mente y por fin pudo abrir los ojos respecto al lugar donde estaba viviendo. Su papá, su mamá y su hermano mayor, seguidos por dos hermanos, fueron quienes escaparon con él.

Sin embargo, durante dos años no hablaron con todos los hermanos que se quedaron dentro de la organización. Incuso se veían en la calle y no se saludaban, tampoco se visitaban. Aunque hicieron lo posible para estar en contacto de nueva cuenta, sus hermanos que siguen ahí dentro ya no se comunican con él.

Naasón Joaquín fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión. Crédito: Cuartoscuro

Naasón Joaquín

El actual "Apóstol" de la Luz del Mundo, a quien se identifica como líder después de la muerte de su abuelo y de su padre, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión en California por el abuso sexual de tres menores de edad en los Estados Unidos. Fue sentenciado por la Corte Superior de Los Ángeles luego de declararse culpable de tres delitos graves.

Naasón fue arrestado en el año 2019 en Los Ángeles junto a Susana Medina Oaxaca y Alondra ocampo, supuestas asistentes, quienes también permanecerán en prisión. Medina por agresión, Ocampo también se declaró culpable de tres cargos graves, incluido contactar a una mejor con el propósito de cometer un delito sexual.