Naasón Joaquín es un monstruo y La Luz del Mundo una organización de crimen organizado, asegura víctima

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo fue sentenciado a 16 años y ocho meses de cárcel por los delitos de abuso sexual y posesión de pornográfica infantil.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Sochil Martin, la primera mujer que destapó el escándalo, dijo que sintió mucho "coraje e impotencia", porque a pesar de escuchar a las víctimas, el Departamento de Justicia de California fue "incompetente".

"Desde el primer día fueron negligentes, vieron el caso muy chiquito, lo vieron pequeño, no entendieron que este caso era mucho más grande, esto era internacional, era federal", expresó.

Agregó que tienen que entender que la mayoría de estos delitos sucedió en México, en Jalisco.

Sochil Martin asegura que La Luz del Mundo es una organización de crimen organización.

Foto: Especial

"Esto tiene amarres con el presidente, esto tiene amarres con políticos en México, no vieron el peligro en el cual está la niñez, lo más vulnerable que existen son los niños que estaban expuestos a este hombre y a esta institución criminal", señaló.

Martin refirió que desde el principio hubo negligencia en el caso.

"Naasón es un monstruo, es una persona que tenía que estar muy lejos de la sociedad toda la vida, no 16 años, no 20, no 50, hasta el día que se muera, tenía que haber estado muy lejos de la niñez", manifestó Martin.