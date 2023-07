VIDEO: una angustiada mujer pelea con un hombre imaginario y crea pánico en un avión

Una mujer sufrió una crisis nerviosa cuando estaba dentro de un avión de la aerolínea American Airlines, ya que aseguró que se peleaba con un "hombre imaginario", lo que llamó la atención de los pasajeros que comenzaron a grabar el episodio que alertó a la tripulación de la aeronave, mientras la mujer buscaba la salida y pedía que la dejaran bajar.

Aunque la alterada mujer insistía que la persona con la que discutía no era real, lo ofendía al decir groserías en voz alta, video que se hizo viral en las redes sociales y que fue documentado en el vuelo que se prepara a salir del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Estados Unidos. En el clip compartido a través de TikTok, la mujer decía:

La mujer causó pánico en el avión. Foto: Twitter @SchengenStory

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no creerlo. Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de p*** de atrás NO es real”.