¡Vida en otro sistema solar! La NASA encuentra agua a 370 luz de la Tierra

Es bien sabido que el agua es esencial para la vida tal y como la conocemos, sin embargo, los científicos se han encontrado en un largo debate para averiguar cómo es que llegó a la Tierra. Asimismo, desean descubrir si los mismos procesos que dieron pie a los seres uni y multicelulares podrían sembrar exoplanetas rocosos que orbitan estrellas sumamente distantes. Gracias a los nuevos conocimientos, todos los secretos mejores guardados del universo estarían a punto de revelarse gracias al sistema planetario PDS 70, ubicado a 370 años luz de distancia.

La estrella que tiene al sistema solar en formación es "relativamente vieja" en comparación con sus "primas". FOTO: NASA

La NASA encuentra agua en otro sistema solar

Esta estrella alberga un disco interno y un disco externo de gas y polvo, los cuales se encuentran separados por un espacio de ocho mil millones de kilómetros. Dentro de ese "hueco" hay dos planetas gigantes gaseosos conocidos. Sin embargo, las nuevas mediciones del Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI por sus siglas en inglés), el Telescopio Espacial James Webb pudo detectar vapor de agua en el disco interno del sistema.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) existe una región donde los planetas terrestres rocosos pueden estar formando a una distancia de menos de 160 millones de kilómetros. Recordemos que la Tierra orbita a 150 millones de kilómetros de nuestro Sol. Este hallazgo sería la primera detección de agua en la región terrestre de un disco que ya se sabe que alberga dos o más protoplanetas (más pequeños que los cuerpos celestes comunes).

La estrella PDS 70 tiene un disco a su alrededor el cual es el que le está "dando forma" a su sistema solar. FOTO: NASA

“Hemos visto agua en otros discos, pero no tan cerca y en un sistema donde los planetas se están ensamblando actualmente. No pudimos hacer este tipo de medición antes de Webb”, explicó la autora principal Giulia Perotti del Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) en Heidelberg, Alemania.

Por su parte, el director de MPIA, Thomas Henning (y coautor del artículo) aseguró que este descubrimiento era "extremadamente emocionante, ya que investiga la región donde normalmente se forman los planetas rocosos similares a la Tierra”. El también co-investigador principal del MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb, realizó la detección, mientras que el investigador principal del programa MINDS (MIRI Mid-Infrared Disk Survey) tomó los datos.

PSD 70 es mucho más fría que nuestro Sol, tiene 5.4 millones de años y el vapor de agua en su región es lo que la hizo sumamente famosa e importante. FOTO: NASA

El ambiente húmero propiciaría la vida en los planetas

La estrella PDS 70 es un tipo K, lo que significa que es más fría que nuestro Sol. Se estima que tiene 5.4 millones de años, lo que la hace relativamente antigua en términos "estelares". Estos discos formadores de planetas fue lo que hizo que el descubrimiento del vapor de agua se volviese aún más sorprendente. Y es que con el tiempo, el contenido de gas y polvo de los discos formadores de planetas disminuye o la radiación de la estrella central y los vientos expulsan ese material. Finalmente el polvo se contrae y termina por convertirse en objetos más grandes que eventualmente forman planetas.

Como estudios anteriores no pudieron detectar agua en las regiones centrales de discos de edad similar, los astrónomos sospecharon que podría no sobrevivir a la fuerte radiación estelar, lo que llevaría a un ambiente seco para la formación de planetas rocosos. Sin embargo, aún no se ha detectado la formación de ningún planeta dentro del disco interno de PDS 70, por lo que ven la materia prima para construir mundos rocosos en forma de silicatos (base química de oxígeno y silicio).

La agencia espacial explica que el agua se pudo haber generado por las moléculas de agua que se estén formando en el lugar y que a medida que pasa el tiempo, se combinan los átomos de hidrógeno y oxígeno. FOTO: NASA

Por ende, la detección de vapor de agua implica que si allí se están formando planetas rocosos, tendrán agua disponible desde el principio.

“Encontramos una cantidad relativamente alta de pequeños granos de polvo. Combinado con nuestra detección de vapor de agua, el disco interno es un lugar muy emocionante”, finalizo el coautor Rens Waters de la Universidad de Radboud en los Países Bajos.