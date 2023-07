VIDEO: conductor encerró a ratero que intentó robar a una mujer, le atoró la mano y lo agarró a palazos

Un ladrón que quiso robar el bolso de una mujer que viajaba en el transporte público, nunca se imaginó que tanto el conductor de la unidad como su víctima serían mucho más astutos que él: el delincuente terminó siendo atrapado y entregado a las autoridades.

El asalto al transporte público se ha convertido en un delito fácil para los amantes de los ajeno, ya que en en este lugar viajaban muchas personas a quienes les arrebatan sus pertenencias de valor en cuestión de segundos, sobre todo sin van acompañados por sus cómplices, pero cuando la táctica para cometer los actos ilícitos les falla, no tienen más que arrepentirse del intento de robo, pero hay quien no perdona que se cometan este tipo de crímenes.

En dos ocasiones trató de arrebatarle su bolsa, pero la mujer la sostuvo con fuerza para que no se la llevara 1 | Foto: Captura

El chofer le atrapó la mano al ladrón en la puerta

En un video que circula en Twitter se muestran los instantes de angustia que vivió un delincuente después de que le intentó arrebatar su bolso a una mujer que iba sentada en un autobús de pasajeros, pero no lo logra y cuando trata de darse a la fuga por la puerta del transporte, el conductor inmediatamente le cerró la puerta para que no pudiera huir, pero cuando hizo esta acción la mano del joven quedó atorada por lo que no tuvo posibilidad de defenderse para tratar de huir.

Por varios minutos permaneció atorado en la puerta, pero por si fuera poco, harto de que ocurran ese tipo de delitos, el chofer tomó un bate que tenía junto a él y lo golpeó en varias ocasiones mientras el sujeto pedía que lo dejaran ir argumentando que no se había robado nada, pero poco le importaron sus excusas al conductor y no dejó de apalearlo hasta que detuvo su unidad.

Fue apaleado en varias ocasiones por el chofer | Foto: Captura

Al llegar a la parada donde finalmente paró el transporte, ya lo esperaban las autoridades y de inmediato lo tomaron preso. Por su parte, la mujer que iba a ser la víctima declaró cómo trató de quitarle su bolso en dos ocasiones y no lo logró. Gracias a esta acción que tuvo el hombre que dirigía el autobús, el ladrón no llevó a cabo su cometido. Cabe destacar que el delincuente iba con un cómplice, pero él no tuvo oportunidad de abordar el autobús por lo que se libró de que terminara aprehendido como el otro joven.

