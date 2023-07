VIDEO: se robó el bolso de una mujer y en venganza, un conductor lo arrolló para abatirlo

Cansados de la inseguridad, muchos ciudadanos deciden hacer justicia por su propia mano y no se limitan a defenderse de delincuentes cuando son víctimas de algún crimen y actualmente cada vez más personas deciden actuar antes de llamar a las autoridades para que resuelvan cualquier eventualidad. Actualmente gracias que muchos negocios instalan cámaras de seguridad en sus establecimientos se puede observar cómo ocurren este tipo de situaciones.

El ladrón le arrebató su bolso a un mujer que iba sobre la banqueta | Foto: Captura de video

Un video que se vitalizó Twitter muestra precisamente un hecho de esta categoría, donde un justiciero cobró venganza y atropelló a un sujeto que le acababa de robar el bolso a una mujer, por lo que al tener la oportunidad de darle su merecido al ladrón, no lo dudó por un momento y fue así como el criminal quedó abatido.

"Justiciero" atropella a ladrón

En el clip de apenas unos segundos, se muestra el instante en el que un hombre a bordo de una motocicleta se orilla hacia la banqueta para arrebatarle rápidamente su bolso a una mujer que iba sobre la acera, la acción fue tan inesperada que su víctima ni siquiera tuvo tiempo de sujetarla o incluso defenderse.

Pero lo que este amante de lo ajeno no se esperaba, era que metros más adelante, el conductor de un automóvil que presenció el robo, vengaría la situación. Así que en cuanto se percató de que quería huir lo arrolló de frente con todo y su motocicleta, por lo que el delincuente terminó entre una pared el asfalto sin oportunidad de moverse o escapar.

Un testigo del hecho le cerró el pasó y lo arrolló | Foto: Captura de video

Y aunque el video publicado por @RobberyFaiI no tiene más detalles, se sabe que ocurrió en 2020 y hasta la fecha este tipo de situaciones siguen sucediendo con frecuencia. Lo increíble de ello es que muchas veces no es la víctima la que responde, sino los testigos, que con voluntad de ayudar a hacer justicia no miden sus actos y hacen lo que sea para atrapar a los malhechores.

