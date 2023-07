El influencer descuartizado dejó espeluznantes mensajes que confirmarían el móvil del crimen

Previo a ser asesinado, Fernando “Lechuga” Pérez Algaba dejó escrito un mensaje en el bloc de notas de su teléfono celular donde en donde confirmaría el móvil del crimen que terminó con la vida del empresario e influencer argentino cuyo cuerpo mutilado fue encontrado dentro de una maleta cerca de un arroyo en Buenos Aires.

“Lechuga” Pérez había regresado de Barcelona y se hospedó en un departamento temporal en la ciudad de Ituzaingó en Argentina. El miércoles de la semana pasada el influencer tenía que entregar las llaves del inmueble, pero no lo hizo. Entonces la arrendataria se comunicó con él, pero no tuvo respuesta a los mensajes de Whatsapp que envió ya que jamás llegaron.

El influencer mostraba su vida de lujos en las redes. Foto: IG / Fernando Pérez

El móvil del asesinato de Fernando Pérez Algaba

Por lo anterior, la propietaria del departamento acudió con la policía para levantar la denuncia correspondiente. La policía inició la averiguación y tras allanar el inmueble solo se halló el pasaporte y la ropa de Fernando Pérez, además de dos valijas y un bolso de mano. Entonces empezó la investigación sobre la desaparición del hombre de 41 años.

Una vez que los agentes encontraron el celular de “Lechuga” Pérez, al revisarlo localizaron un mensaje inquietante que parece coincidir con el móvil del crimen que fuentes judiciales consultadas por el medio local La Nación confirmaron es la línea que siguen. Se considera que pudo ser un ajuste de cuentas por una deuda económica.

Gente cercana al influencer informaron a la policía que entre el 18 y 19 de julio, Pérez Algaba fue convocado en Buenos Aires por personas que le debían dinero. Tras recibir como pago 200 mil dólares, mientras salía del lugar de la cita, un grupo de secuestradores en complicidad con sus deudores lo raptaron y lo mantuvieron cautivo durante 4 días.

"Lechuga" Pérez compraba y vendía carros de lujo. Foto: IG / Fernando Pérez

El espeluznante mensaje de “Lechuga” Pérez

Justo en ese periodo, el influencer habría sido asesinado para posteriormente descuartizar el cadáver para después meterlo a una maleta para tirarla en el arroyo donde además fueron hallados más restos del empresario flotando. Los allegados Pérez Algaba aseguraron que la forma como lo mataron fue para dejar un mensaje del crimen organizado dirigido a los colegas de la víctima.

En las indagatorias sobre el caso del homicidio del influencer, la policía encontró un inquietante mensaje que dejó constancia sobre la hipótesis de las personas cercanas a la víctima. El texto hallado en el bloc de notas de celular de “Lechuga” Pérez dice:

“Bueno, dejo todo acá asentado. Si a mí me pasa algo. O si me siguen presionando denuncio a todos. Bueno, si me pasa algo ya están todos avisados. Tengo cinco testigos que amenazan también”.

La investigación también reveló que el influencer tuvo un intercambio de mensajes con un integrante de la barra de Boca Juniors quien lo amenazó: “Pedazo de gil, HDP, ahora sabes que no vas a cobrar un peso más. Antes de hablar así de mi vieja, muerto. Te haces el piola y sabes la ca**** a palos que te pego, salame nene de papá. Mano a mano te arranco el cráneo. Quedate tranquilo que si no venís vos, voy a ir yo y papá no te va a salvar”.