Así es el rostro de Jesús según la Inteligencia Artificial y no es como en las pinturas

La Inteligencia Artificial crece a pasos agigantados, creando asombro con las funciones que actualmente puede realizar. Recientemente, cientos de internautas han utilizado estas herramientas tecnológicas para crear imágenes falsas, como las fotografías del Papa Francisco vistiendo una chamarra y tenis Nike, o las de el expresidente Donald Trump siendo arrestado. Ahora, los usuarios decidieron plasmar cómo sería el rostro de Jesús de Nazaret, con base en el lugar en el que nació.

Aunque la Biblia no menciona las características físicas del hijo de Dios, la religión católica ha mostrado un Jesús con rasgos occidentales: tez de piel blanca, ojos claros, cabello castaño y estatura similar a la de un hombre europeo. No obstante, especialistas aseguran que estas imágenes son falsas, ya que Jesús nació en Medio Oriente, por lo que tendría características físicas de dicha zona geográfica.

La religión ha mostrado una imagen de Jesús con rasgos occidentales. Foto: pixabay.

¿Cómo era físicamente Jesús de Nazaret?

Bajo esta premisa, un grupo de expertos decidió recrear el rostro de Jesús con ayuda de la Inteligencia Artificial. Para lograr la imagen, los investigadores y antropólogos forenses utilizaron tres cráneos del siglo I, los cuales fueron tomados de la misma región donde nació y vivió el hijo de Dios. Además, tomaron como referencia el aspecto que tenían los judíos de Galilea en quella época.

Posteriormente, la tecnología creó una fotografía que sería lo más cercana a la realidad. En la imagen, Jesús luce completamente distinto a lo que presenta la religión católica. El hijo de Dios habría sido un hombre de estatura baja, tez de piel morena, cabello negro y corto, ojos oscuros, nariz ancha y cejas pobladas. La imagen generada por la Inteligencia Artificial sorprendió a millones de personas en todo el mundo, ya que contrasta con el estereotipo del hombre europeo.

Jesús tendría rasgos de un hombre de Medio Oriente. Foto: BBC.

Jesús compartía rasgos con habitantes de Egipto e Israel

La historiadora de la Biblia y de Jesús de Nazaret, Joan E. Taylor, fue una de las primeras personas en preguntarse cómo sería el rostro del hijo de Dios. En su libro “What Did Jesus Look Like?”, la investigadora ya había planteado que Jesús no era como lo pintaba la religión católica, sino que al contrario, tendría rasgos físicos similares a los de los habitantes de Egipto o Israel.

En su texto, la historiadora aseveró que Jesús probablemente medía alrededor de 1.66, tenía ojos marrones, pelo oscuro y la piel morena. Además, por las acciones que realizaba en su día a día, Taylor supone que Jesús tendría alguna herida o cicatriz en el cuerpo o cara.