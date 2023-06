Pensaba que tenía celulitis, acudió al médico para un tratamiento estético y le diagnosticaron una extraña enfermedad

Una mujer, de 28 años de edad, descubrió que padecía una extraña enfermedad luego de que acudió al médico buscando un tratamiento estético para erradicar la supuesta celulitis que tenía en las piernas. La paciente fue identificada como Alisa Vandercruyssen, originaria de Reino Unido, quien comentó ante medios locales que, durante años, pensó que tenía sobrepeso en las piernas, pero en realidad enfrentaba una terrible enfermedad que desconocía.

Según el testimonio de Alisa, ella comenzó a tener piernas, brazos y abdomen más grandes cuando era adolescente, a pesar de llevar un estilo de vida activo. No obstante, la mujer no pensó que podría tratarse de algo delicado, ya que creía que era parte de su genética, por lo que únicamente optó por realizar actividades físicas, para bajar de peso.

La joven buscaba un tratamiento para la celulitis, pero descubrió que tenía una enfermedad más preocupante. Foto: especial.

Desde su adolescencia, hasta sus casi 30 años de edad, Alisa mantuvo una alimentación saludable, haciendo ejercicio y tomando pastillas para bajar de peso, pero sus extremidades seguían creciendo gradualmente. Tras años viviendo con esta condición, la mujer decidió acudir con un especialista buscando erradicar la celulitis que se le había formado en la piel por el crecimiento; sin embargo, el médico que la atendió sugirió que se realizara algunos estudios, para descartar alguna enfermedad grave.

Luego de realizarse estudios, los médicos diagnosticaron a Alisa con un lipoedema, una condición crónica de grasa y tejido conectivo que se acumula en las piernas y, a veces, en los brazos. Los especialistas estimaron que la mujer necesitaría, al menos, seis cirugías para extirpar los nódulos del lipoedema, pero, hasta ahora, solo ha tenido dos.

Desde su adolescencia, hasta sus casi 30 años de edad, Alisa mantuvo una alimentación saludable, pero seguía aumentando su peso. Foto: especial.

"Me di cuenta de que tenía que someterme a seis o siete cirugías y hasta ahora he tenido una en la que me quitaron 6.5 litros de nódulos de la parte superior de los muslos. Ya ha hecho una diferencia en mi energía y me siento mejor mientras me curo después de la operación. Es una locura cuánto afecta tu vida”, comentó la mujer a medios británicos.

¿Qué es el lipoedema?

El lipoedema es una acumulación anormal de grasa en las piernas y, a veces, en los brazos, que es más común en las mujeres. Puede ser doloroso, causar sensibilidad y sensación de pesadez e impactar en la vida diaria.

Los síntomas comunes incluyen: