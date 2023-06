Encuentra un ciervo muerto en su casa, pone una cámara y graba una traumática escena

Corinea Stanhope paseaba a caballo en los alrededores de su hogar en Canadá cuando de pronto vio un cadáver tirado y lejos de irse del lugar, decidió investigar de qué se trataba y lo primero que vio fue a un ciervo. Al verlo decidió colocar una cámara para documentar qué clase de animal salvaje regresaría para ser captado en su hábitat natural ya que la mujer es amante de la naturaleza.

Sin embargo, Corinea se llevó una espeluznante sorpresa cuando revisó el material visual que captó su cámara. “No sé qué diablos pasó con eso” señaló la mujer de 36 años de edad y oriunda de Powell River al medio local Kennedy News sobre la traumática escena vista. “Realmente nos asustó, no es algo que se vea todos los días”.

“Mi abuelo y yo pusimos una cámara de rastreo para ver si podíamos ver animales y obtuvimos un gato montés, lo cual fue genial”, dijo la mujer; pero no sería el único ser vivo con sed de sangre que aparecería cerca del ciervo para poder comerlo, ya que lo que grabó a continuación la cámara causó un shock en la mujer.

En la toma de pronto aparecieron dos mujeres que solo llevaban una especie de taparrabos como la única prenda de ropa que las cubría. “Vine al día siguiente y el abuelo dijo que tenía personas desnudas en la cámara y le dije 'no, no lo hiciste... tonterías,' así que me mostró”, indicó la sorprendida Corinea quien se dispuso a ver las imágenes.

Una de las mujeres calificada como "una bruja". Foto: Kennedy News

Las dos mujeres semidesnudas tenían un aspecto espeluznante con el cabello de color negro, largo y despeinado mientras estaban en cuclillas y parecía que comína los restos crudos del ciervo muerto. “Parece que tienen pelucas”, describió Corinea, quien agregó: “Una parece que tiene cabello rubio debajo. Realmente no se puede decir por las fotos, pero la pezuña fue llevada hasta su boca”.

Afirman que eran las mujeres eran “wendigos”

Al ver la “traumática” escena, lo primero que pensó la mujer de 36 años es que se trataba de un par de brujas que realizaban alguna especie de ritual satánico, comentó a su abuelo Bob de 76 años de edad. Para Corinea la acción de las mujeres lejos de aterrarla por el ritual paranormal, quedó impresionada por “la cantidad de bacterias” que había en el cadáver en descomposición que las mujeres “comían”.

Las dos mujeres usaban solo un taparrabos. Foto: Kennedy News

Asimismo, Stanhope estaba aterrada porque sus caballos pudieran ser víctimas de las “brujas”. “Me preocupaba que se metieran con mis caballos por la noche”, dijo Corinea quien ejerce como enfermera. “Los caballos siempre se asustan mucho y se ponen nerviosos en esa área. Pensé que imaginaban cosas al principio, así que no pensé en nada de eso. Tal vez ahora les creo”.

Las fotografías de las mujeres fueron compartidas en las redes sociales donde uno de los internautas indicó que se trataba de un caso de “wendigos”, los cuales son espíritus nativos americanos que poseen a las personas y las convierten en caníbales:

“Esta criatura ha sido conocida durante mucho tiempo entre los pueblos Algonquian Ojibwe, Eastern Cree, Saulteaux, Westmain Swampy Cree, Naskapi e Innu. Los han descrito como gigantes, muchas veces más grandes que los seres humanos. Aunque las descripciones pueden variar un poco, todas estas culturas tienen en común la opinión de que el wendigo es un ser malévolo, caníbal y sobrenatural fuertemente asociado con el invierno, el norte, el frío, la hambruna y la inanición”.

RMG