VIDEO | "¡Baja, sí se ve!": hombre protagoniza una fuerte discusión porque su avión no aterrizó por la niebla

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre protagonizó una fuerte discusión con la tripulación de un avión, esto debido a que la aeronave enfrentó problemas para aterrizar debido a la intensa neblina. Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Tucumán, en Argentina, y rápidamente le dieron la vuelta al mundo.

En las imágenes, que ya circulan en todas las plataformas digitales, se aprecia cómo el pasajero comienza a discutir con una azafata tras ir a golpearle la puerta al capitán por la decisión de aterrizar en Córdoba y no en Tucumán debido a la niebla que había en ese momento. "No me podés hacer ir a Córdoba, dejame en Salta, dejame en Santiago", se escucha decir al sujeto.

El sujeto quería aterrizar en Tucumán. Foto: captura de pantalla.

Hombre discute con una azafata por no aterrizar en Tucumán

De igual manera, el sujeto comentó que ya estaba cansado de las explicaciones de la azafata, quien trataba de hacerlo entrar en razón. En medio de una crisis de desesperación, el hombre se dirigió directamente al capitán del vuelo para pedirle que aterrizara la nave: "Aterrizá, hermano. Bajá, si se ve".

"Saben todas las cosas que tengo que hacer yo mañana, hermano", comentó el hombre enfadado. El pasajero también decidió golpear la puerta de la cabina e insistió con que se podía aterrizar, porque se veía bien. Ante este panorama, el capitán del avión lanzó una fuerte advertencia para los pasajeros del vuelo: "Estimados, les habla el capitán, le pido al que golpeó la puerta que mejore su comportamiento".

El hombre se mostró violento. Foto: captura de pantalla.

Pelea en un avión se hace viral en redes sociales

En la grabación también se escucha al capitán del vuelo decir: "Nos va a estar esperando, si sigue sin cambiar su postura, la policía en Córdoba. Así que les pido comportamiento, estamos trabajando por la seguridad, así que les pido comportamiento", repitió. Tras la fuerte advertencia, el hombre se alejó de la cabina y, aparentemente, se fue hacia su asiento.

Luego de que el video se hizo viral en redes sociales, la compañía emitió un comunicado en el que dio detalles de la situación en el aire. "El vuelo FO 5222 del día lunes 26 de junio con destino a Tucumán no pudo aterrizar por las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de destino. Se avisó a los pasajeros de la situación y se les informó que desviaría al Aeropuerto de Córdoba", explicó la aerolínea FlyBondi.

"Frente a esta situación, un pasajero se alteró y mostró una conducta inapropiada en pleno vuelo ante la tripulación. Ante esto el Comandante por altavoz le indicó que vuelva a su asiento en forma inmediata. El vuelo aterrizó en Córdoba y se procedió a desembarcar al pasajero que se consideró disruptivo por su conducta, y se puso a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de dicha ciudad", agregó la línea aérea en el documento.