Un asteroide del tamaño del Big Ben podría impactar la Tierra esta semana

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA (por sus siglas en inglés, ha encendido las alertas en todo el mundo, tras dar a conocer que un enorme asteroide, del tamaño de diez autobuses apilados, se precipita rápidamente hacia la Tierra. La roca espacial, que ha sido nombrada 2013 WV44, pasará por el planeta el próximo miércoles, antes del mediodía (hora Ciudad de México).

De acuerdo con los investigadores de la NASA, la roca espacial tiene hasta 524 pies (160 metros) de diámetro, por lo que es más grande que el London Eye (394 pies) y el Big Ben (310 pies). No obstante, la agencia aseguró que no representa una amenaza directa para la Tierra, ya que no se aproximará a más de 0.02334 unidades astronómicas, es decir e 2.1 millones de millas, por lo que no traerá afectaciones a la vida dentro del planeta.

No representa peligro. Foto: especial.

Cabe mencionar que pese a que el asteroide estará unas nueve veces más lejos que la luna, se le cataloga como un objeto cercano a la Tierra (NEO) y está siendo rastreado por la NASA. "Los NEO son cometas y asteroides que han sido empujados por la atracción gravitacional de los planetas cercanos a órbitas que les permiten ingresar al vecindario de la Tierra", detalló la NASA al hablar sobre el 2013 WV44.

De igual manera, la agencia explicó que los NEO se integran, principalmente, de hielo con partículas de polvo incrustadas. La NASA agregó que los cometas se forman originalmente en el frío del sistema planetario exterior, mientras que la mayoría de los asteroides rocosos se formaron en el cálido sistema solar interior entre las órbitas de Marte y Júpiter.

Según la agencia, se cataloga como NEO a los objetos que se encuentran a 1,3 unidades astronómicas (AU) (120,8 millones de millas) del sol y, por lo tanto, a 0,3 AU (27,8 millones de millas) de la órbita de la Tierra. Por ello, aunque el 2013 WV44 estará a una distancia de 2,1 millones de millas, esto es relativamente cerca en términos astronómicos.

El asteroide más grande conocido en todo el Sistema Solar es Ceres. Foto: especial

¿Cómo saber cuando un asteroide es peligroso para la Tierra?

De acuerdo con la NASA, Un asteroide se define como "potencialmente peligroso" si se encuentra dentro de las 0,05 unidades astronómicas (4,65 millones de millas) de la Tierra y tiene más de 459 pies (140 metros) de diámetro. Siguiendo estas especificaciones, el 2013 WV44 no cumple con los requisitos, por lo que no se considera potencialmente peligroso, pero aún podría estar dentro de la órbita, por lo que su ruta debe ser vigilada.

El asteroide más grande conocido en todo el Sistema Solar es Ceres, el cual tiene 580 millas de diámetro (más de 3 millones de pies), lo suficientemente grande como para terminar con la vida de todos los humanos. En promedio, la Tierra es golpeada por una roca del tamaño de un campo de fútbol cada 5 mil años, y un asteroide que acaba con una civilización cada un millón de años, según el Programa de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.