Acabaría con la vida: un asteroide más largo que la CDMX y casi imposible de detectar acecha a la Tierra

Inmerso en los confines de nuestro propio Sistema Solar hay un coloso oscuro, sigiloso, casi imperceptible, que vaga chocando con otros cuerpos celestes. Se trata del asteroide 253 Mathilde con una longitud de 52 kilómetros de largo, prácticamente la distancia que hay que cubrir para llegar de la Ciudad de México a Cuernavaca y más largo que la capital de norte a sur.

La gigantesca roca se ubica en el Cinturón de Asteroides, esa barrera cósmica que divide a los planetas rocosos de los gaseosos, a Marte de Júpiter. Los científicos han concluido que está compuesta en su mayor parte de carbono, por lo que su estudio puede revelar cómo era nuestro sistema en su nacimiento.

Junto a Palas y Vesta, Mathilde es de las rocas más grandes conocidas dentro del Cinturón de Asteroides. Fue descubierto en 1885 por Johann Palisa y aún en estos días sigue siendo enigmático para la comunidad científica por varias razones, pues se trata de una máquina del tiempo que podría llevarnos millones de años atrás.

Imagen de 253 Mathilde conseguida en 1997 por la nave NEAR.

Le da la vuelta al sol cada 4.3 años terrestres y gira sobre su propio eje en 17.4 días, una velocidad lenta para el promedio de los demás asteroides. Se trata de un asteroide tipo C, es decir que está compuesto por roca rica en carbono, así que su composición no ha cambiado mucho en 4,500 millones de años.

Otra particularidad de Mathilde es que casi no refleja luz del Sol. Eso lo hace casi imposible de detectar, quizás proyecta apenas el 4% del espectro lumínico que recibe, así que a simple vista sería casi seguro estrellarse contra él, aunque en 1997 la nave espacial Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) logró un mosaico de imágenes. En conclusión es un objeto oscuro y viejo, pero, ¿es peligroso?

¿253 Mathilde podría chocar contra la Tierra?

El gigantesco objeto tiene una forma irregular, se ha impactado una y otra vez con otros asteroides. "El grado en que el asteroide ha sido golpeado por las colisiones es asombroso. A primera vista hay más cráteres enormes que asteroides", resumió Joseph Veverka de la Universidad de Cornell.

Un artículo de NatGeo recordó que 253 Mathilde tiene muy baja densidad, que lo constituyen en mucho material suelo, más que una roca. Está a una distancia de entre 50 y 375 millones de kilómetros de la Tierra y su órbita es estable, así que parece que podemos estar tranquilos de que no impacte en el futuro cercano.

¿Entonces cuántos asteroides son peligrosos?

Millones de objetos celestes vagan por el Sistema Solar. (Foto: Pixabay)

A medida en que los científicos exploran el espacio y a los asteroides que circundan la órbita terrestre, encuentran más objetos que potencialmente podrían estrellarse contra la Tierra. Hasta finales del 2022 la lista ya llegaba a los 1,415.

En los registros de la NASA siguen creciendo asteroides pequeños y poco luminosos que podrían colisionar. Un dato tan extraordinario como abrumador es que un 82% de los asteroides de entre 100 y 300 metros de diámetro aún no se detectan. Este hecho ha llevado a las agencias espaciales del Mundo a desarrollar planes de defensa planetaria como el que incluye mandar un satélite con material explosivo que pueda llegar al objeto a tiempo para desviarlo.

