Durante las últimas horas del viernes 23 de junio -tiempo local- Yevgeny Prigozhin, fundador y líder de los mercenarios del Grupo Wagner, lanzó una severa amenaza en contra del Kremlin luego de que algunos de sus integrantes murieran en un ataque con cohetes militares que supuestamente fue perpetrado por las propias tropas de Rusia.

El apodado “Chef de Putin” dijo que este crimen no quedaría impune y que el hecho de que el Ejército ruso le haya dado la espalda al grupo paramilitar que ha estado desde el inicio en la primera línea de la invasión en Ucrania será tomado como una provocación, por lo que hizo un llamado a sus tropas para ingresar por la fuerza a Rusia.

“Aquellos que mataron a nuestros muchachos y acabaron con decenas de miles de vidas de soldados rusos les pido que no se resistan. Cualquiera que lo haga será considerado una amenaza y lo destruiremos. Esto aplica a cualquier punto de control y aviación en nuestro camino”, dijo Prigozhin en un mensaje.

De acuerdo con el canal local RT, el Kremlin negó que sus militares atacaran de muerte a los integrantes del Grupo Wagner y rechazó que se esté gestando un Golpe de Estado por parte de Prigozhin y sus hombres, sin embargo, en redes sociales comienzan a circular imágenes y videos del supuesto blindaje terrestre y aéreo que ya se habría desplegado en Moscú y otras principales regiones rusas como San Petesburgo.

Sin embargo, información de Reuters señala que Serguéi Surovikin, comandante de las Fuerzas Armadas de Rusia, envió un contundente mensaje a los mercenarios que ya llevan semanas teniendo roces con el Kremlin debido a la supuesta falta de insumos para la guerra:

Los videos que cada vez cobran más fuerza muestra a una Rusia blindada con vehículos de guerra e incluso reportan que bombarderos sobrevuelan las principales ciudades a manera de patrullaje ante la posibilidad de que los hombres del “Chef de Putin” ataquen, pues -dicho sea de paso- conocen el alcance que tiene este poderoso grupo de mercenarios.

El Grupo Wagner es una empresa militar privada y ha estado estrechamente asociada con los proyectos del presidente de Rusia en todo el mundo. Es propiedad del oligarca Yevgeny Prigozhin, y fue fundada tanto por él como por otro de los hombres cercanos de Putin llamado Dmitry Utkin.

El equipo ha llevado a cabo operaciones encubiertas en África y Oriente Medio, además de que también fue responsable de fomentar los problemas en el este de Ucrania en 2014, cuando ayudaron a los rusos para quedarse con Crimea; dos años después, Putin condecoró a Utkin con la Orden al Coraje por su labor en Ucrania.

"Son muy efectivos. Pueden aparecer de las sombras, hacer cosas muy violentas y después volver a desaparecer, sin que sea obvio quién fue el responsable. No están directamente vinculados al gobierno ruso y, por lo tanto, pueden negarlo", dijo a The New York Times el general Sir Richard Barrons, excomandante del Comando de Fuerzas Conjuntas.