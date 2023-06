EU va por empresas chinas aliadas con el Cartel de Sinaloa y CJNG en el tráfico de fentanilo

Estados Unidos encestó un golpe más a la cúpula criminal mexicana la tarde de este viernes 23 de junio. El Departamento de Justicia informó sobre la existencia de tres encausamientos criminales contra cuatro empresas químicas y ocho ciudadanos de China (de los cuales dos fueron detenidos) por conspirar para traficar precursores químicos a organizaciones del narcotráfico como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa para la facturación y distribución de drogas sintéticas.

"Durante estas investigaciones, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) incautó más de 200 kilogramos de precursores químicos relacionados con el fentanilo, una cantidad que podría contener dosis letales suficientes para matar a 25 millones de estadounidenses", se lee en un comunicado de las autoridades norteamericanas

Las empresas demandadas no solo produjeron y distribuyeron precursores enmascarados, sino que también dieron instrucciones sobre cómo eliminar las moléculas enmascarantes al recibirlas, ayudando así a sus clientes a obtener precursores prohibidos y producir fentanilo de manera más efectiva.

Foto: Especial

La empresa señalada de conspiración internacional en la Corte Federal del Distrito Sur por distribuir y vender fentanilo es: Hubei Amarvel Biotech Co. LTD, conocida como ArmavelBIO. En relación a este caso, fueron acusados de los mismos delitos uno de sus directores ejecutivos, Qingzhou Wang, alias "Bruce Wang", además de dos empleados identificados como Yiyi Chen, “Chiron”, y Fnu Lnu “Er o Anita Yang”, quienes fueron detenidos en Hawái.

Quiénes son los chinos vinculados con el narco mexicano

Por otro lado, las otras dos empresas, acusadas en la Corte del Distrito Este, fueron identificadas como Anhui Rencheng Tecnology Co., Anhui Moker New Material Technology Co. y Hefei GSK Trade Co. Ltd., alias Hebei Sinaloa Trading Co. Ltd. Los ciudadanos chinos implicados en el delito son: Shutong Wang, Shifang Ruan, Xinyu Zhao, Yue Gao y Ruiqing Li.

“El Departamento de Justicia no descansará ni cejará en la investigación y el enjuiciamiento de todos los eslabones de la cadena de suministro de fentanilo, incluidas las empresas y los ejecutivos de la República Popular China que producen y exportan grandes cantidades de los precursores químicos que los cárteles de la droga necesitan para vender su veneno. No puede haber refugio seguro”, declaró la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco.

Autoridades informaron de la detención de 2 personas por conspiración

Foto: Especial

Las corporaciones y personas implicadas utilizan las redes sociales la promover la venta de precursores químicos para la creación de droga sintética. El Departamento de Justicia explicó que los precursores químicos arriban con etiquetas falsas relacionadas a alimento para animales o aceite para motores.

“El Cártel de Sinaloa y el CJNG trabajan con empresas chinas para la manufacturación de fentanilo… discuten los precios de los precursores en las redes sociales como Facebook y por medio de mensajes en WhatsApp coordinan los envíos”, anotó la administradora de la DEA.

La DEA combate al narco mexicano

Foto: Especial

Reportes del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que cada 24 horas en Estados Unidos mueren 288 personas por una sobredosis de drogas sintéticas, específicamente las elaboradas con fentanilo.

ASG