Cuenta regresiva: quedan alrededor de 9 horas de oxígeno, así va el rescate del submarino Titán

Desde el pasado domingo por la mañana, el Titán partió rumbo a las profundidades del océano Atlántico en una misión de turismo de aventura para que los visitantes millonarios fueran testigos de los vestigios del imponente Titanic que se hundió hace ya 111 años cuando en la noche del 14 de abril de 1912, el barco más grande y lujoso entonces construído se hundió al impactarse con un enorme iceberg.

La tripulación de 5 personas que yace dentro de Titán sufren por la cuenta regresiva de que el oxígeno equipado en la nave sumergible se agote, ya que de las 96 horas con las que partió la embarcación, alrededor de cuatro días, han pasado tres, por lo que los servicios de emergencia aceleran la búsqueda de Titán luego de que tuvieron una leve esperanza de los posibles sobrevivientes.

El lugar es tan reducido que adentro del submarino solo una persona se puede estirar completamente Foto: Archivo

La Guardia Costera de Estados Unidos informó en conferencia de prensa: "Estamos en medio de la operación, no sabemos como va a evolucionar la situación. A veces no encontramos lo que estamos buscando y en ocasiones tenemos que sopesar múltiples factores, una vez que se consideran todos esos factores hay que tomar decisiones incluso difíciles, aún no hemos llegado a ese punto, cuando lleguemos conversaremos con las familias".

La esperanza y las terribles teorías del Titán

Un avión de vigilancia del Ejército de Canadá detectó ruidos submarinos este miércoles durante la masiva búsqueda del sumergible. Pero en el comunicado de la Guardia Costera de Estados Unidos citado por la agencia AP, no se explicó a qué se debían los ruidos, aunque ofreció un rayo de esperanza para los desaparecidos a bordo de Titán mientras se calcula que podría quedarles oxígeno para un día, si el submarino sigue funcionando.

Siguen las labores de rescate de los 5 tripulantes de Titán. Foto: Archivo

Lo anterior luego de que han surgido varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido al submarino que a la hora con 45 minutos de haber comenzado la inmersión en el Atlántico, el barco donde se desprendió el batiscafo (la pequeña nave donde van los turistas que resiste grandes presiones) perdió todo contacto con los paseantes.

Una de las teorías que apunta a que los tripulantes de Titán ya están muertos es que el pequeño submarino donde solamente una persona puede estirarse por completo sufrió una grieta en su estructura por lo que hizo que al estar 3 mil 800 metros bajo el mar, la presión terminara por aplastar la nave.

Otra de las posibilidades apunta a que el submarino logró emerger, pero están a la deriva de la inmensidad del Atlántico. Otra más de las teorías es que el submarino esté atorado en una parte del Titanic.

El tiempo se agota para los magnates y un aventurero del Titán

Hamish Harding es uno de los cinco tripulantes millonarios que van a bordo de la embarcación. Es el presidente de la empresa de aviación Action Aviation que tiene su sede en Dubái. El británico tiene 58 años de edad y cuenta con tres récords mundiales Guinness que tienen que ver con su experiencia en los sumergibles dentro del mar.

Hamish Harding es uno de los desaparecidos. Foto: Twitter @KeylinAcosta

Además fue uno de los seis astronautas que visitaron el espacio en la misión Blue Origin lanzada el pasado 19 de mayo. El empresario viajó a bordo del cohete New Shepard en un vuelo que fue la quinta misión tripulada con éxito de la compañía propiedad de Jeff Bezos, el cual es su "mentor".

Es licenciado en ciencias naturales e ingeniería química por la Universidad de Cambridge. Está casado con su esposa Linda con la que tuvo dos hijos, Giles uno de ellos, se convirtió con 12 años de edad en ser la persona más joven en viajar al Polo Sur en 2020, según información de The Times.

Mientras que el magnate Shahzada Dawood tiene 48 años de edad y es miembro de una reconocida familia adinerada en Pakistán. Actualmente vive en el Reino Unido. Se cree que el pakistaní vive en una mansión con Christine, una mujer que trabaja como entrenadora de vida, además de su hijo de 19 años Sulaiman, otro de los tripulantes de Titán, y con su hija Alina.

Shahzada Dawood y su hijo Sulaiman. Foto: Twitter @HamzaAzhrSalam

El empresario mantiene inversiones en diversos sectores dentro de Pakistán como en la salud, la industria y la agricultura. Shahzada Dawood es un apasionado del fenómeno OVNI por lo que es parte de la junta directiva del Instituto SETI, proyecto que se dedica a la búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre la cual tiene su sede en California.

Por otra parte dentro del batiscafo está el aventurero francés Paul-Henri Nargeolet, mejor conocido como “El señor Titanic”, un hombre dedicado a estudiar la tragedia del Titanic que ha liderado varias expediciones al barco hundido, donde supervisó personalmente la gran cantidad de artefactos que su equipo ha recuperado, de acuerdo con Experiential Media Group, donde el francés era el director de investigación submarina.

Paul-Henri Nargeolet advirtió los peligros de la exploración marina. Foto: Twitter @federicoalves

“El señor Titanic” tiene 73 años de edad y previa su desaparición desde el domingo, advirtió durante mucho tiempo sobre los peligros de la exploración submarina “Si estás a 11 metros o a 11 kilómetros de profundidad, si algo malo sucede, el resultado es el mismo”, declaró el buzo al medio irlandés Irish Examiner en 2019, y agregó:

“Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de darte cuenta de que algo va mal, así que no es un problema”.

Nargeolet es un comandante de la Marina francesa y se convirtió en director de investigación submarina. De 1987 a 2021, buscó los últimos secretos del transatlántico donde halló más de 5 mil 500 objetos que salieron a la superficie bajo su supervisión.

Además está Stockton Rush, el CEO de OceanGate, la empresa creadora del submarino único en su tipo que es operado desde un control de una consola de videojuegos. Además es cofundador y miembro del Patronato de la Fundación OceanGate desde 2012.

Stockton Rush es CEO de la empresa que hace los viajes al Titanic. Foto: Twitter

@Al_1717

Según el sitio web de la empresa: “Rush supervisa las estrategias financieras y de ingeniería de OceanGate y proporciona una visión clara para el desarrollo de sumergibles tripulados con capacidad para 4 mil metros y 6 mil metros.

Cuando cumplió 19 años de edad, Stockton Rush fue el piloto de transporte a reacción más joven del mundo tras obtener su habilitación de tipo/capitán de DC-8 en el United Airlines Jet Training Institute en 1981. Es licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Princeton y tiene un máster en Administración de Empresas por la Haas School of Business de la Universidad de Berkeley.

RMG