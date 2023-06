Submarino Titán: las 4 teorías que enloquecen TikTok y revelan lo que ocurrió

El pasado lunes 19 de junio, la empresa estadounidense, OceanGate Expeditions, dio a conocer que perdió contacto con el submarino llamado “Titán” cuando este se encontraba realizando una expedición hacia los vestigios del “Titanic”, por lo que comenzaron una intensa búsqueda en las aguas del Atlántico Norte para tratar de rescatar con vida a los cinco tripulantes, no obstante, todavía no han habido resultados favorables, por lo que en redes sociales se han generado distintas teorías en las que se sugiere cuál pudo haber sido el destino de este batiscafo.

De acuerdo con los informado por la empresa estadounidense, fue la mañana del domingo 18 de junio cuando dio inicio la expedición hacia los vestigios del “Titanic” a bordo del sumergible llamado “Titán” y todo transcurría con normalidad, sin embargo, a una hora con cuarenta y cinco minutos de haber comenzado la inmersión el buque nodriza perdió contacto con el batiscafo, por lo que de inmediato se iniciaron los protocolos de búsqueda, la cual, se realiza contrarreloj pues la tripulación cuenta con oxígeno para sobrevivir entre tres y cinco días.

Así es el submarino que se encuentra desaparecido. Foto: IG: oceangateexped

Las teorías sobre la desaparición del submarino “Titán”

Durante las últimas horas el extravío del “Titán” es uno de los temas más recurrentes en TikTok, así como en otras plataformas digitales donde decenas de internautas han generado teorías basadas en la opinión de especialistas en las que tratan de explicar qué fue lo que pudo haber ocurrido con el sumergible, desafortunadamente la mayoría de ellas no son alentadoras:

¿”El Titán” hizo implosión?

Una de las teorías más recurrentes que tratan de explicar qué fue lo que pasó con “El Titán” sugiere que el sumergible pudo haber presentado alguna grieta o debilidad en su material de la cubierta que al estar a una profundidad considerable no pudo resistir la presión haciendo implosión, por lo que el batiscafo pudo haber quedado como una lata de aluminio aplastada.

"El Titán" tiene oxígeno para que los tripulantes sobrevivan entre 3 y 5 días. Foto: IG: oceangateexped

“El Titán” se atoró con la estructura de “Titanic”

Otra de las teorías más recurrentes en torno al tema sugiera que “El Titán” sí logró llegar a su destino, sin embargo, señalan que existe la posibilidad de que una corriente marina haya arrastrado al buque ocasionando que se atorara con alguna estructura de los vestigios del “Titanic”, lo cual, evidentemente podría ser una sentencia de muerte para los tripulantes pues antes de que una nave pueda llegar hasta donde están el oxígeno ya se les habría acabado.

Cabe señalar que, "El Titán" cuenta con un sistema para poder emerger, el cual consiste en deshacerse de peso y activar una especie de globo de aire, sin emabrgo, resultaría inutil activarlo si se encuentran atorados.

¿El submarino está en la superficie?

Como bien se sabe, la búsqueda del “Titán” también se está realizando vía aérea pues existe la posibilidad de que haya emergido y una vez en la superficie pudo haber sido arrastrado por la corriente, no obstante, este panorama no es tampoco alentador pues hasta donde se sabe este sumergible no puede ser abierto desde adentro por lo que los tripulantes seguirían sujetos al oxígeno de reserva por lo que tendrían que ser localizados antes de que se acabe.

Los pronósticos no son muy alentadores sobre "El Titán". Foto: IG: oceangateexped

Arrastrados por corrientes marinas

Para finalizar estas poco alentadoras teorías se sugiere que la nave experimentó problemas técnicos durante su descenso como algún falló en el sistéma eléctrico o mecánico quedando a expensas de las corrientes marinas, las cuales pudieron arrastrar al batiscafo a varios kilómetros de distancia del buque nodriza, por lo que el radio de búsqueda se incrementó de manera considerable haciendo más complicada su búsqueda y debido a ello todavía no podrían ser localizados.