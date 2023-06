VIDEO: exhiben el cruel castigo contra soldados rusos que intentaban escapar en Ucrania

Advertencia: imágenes sensibles

Un grupo de siete soldados del Ejército de Rusia fueron interceptados por sus propios compañeros cuando intentaban desertar del campo de batalla en Ucrania. A través de las imágenes captadas por un dron, el video donde se muestra el cruel castigo que los desertores recibieron por sus connacionales fue compartido en las redes sociales donde fue duramente criticado.

El castigo que los desertores rusos recibieron por parte de sus propios compañeros fue documentado por un dron de la milicia ucraniana que sobrevolaba la zona, según informes locales citados por el Daily Star. En el clip de menos de 20 segundos publicado originalmente en Telegram, se observa al grupo de castrenses del Kremlin sobre un terreno boscoso abierto.

Rusia sigue atacando hasta a sus propias tropas que deserten. Foto: Archivo

El video inicia con la carrera que hace el grupo de siete desertores, pero al llegar a la zona donde hay muchos árboles, de pronto son interceptados por tres de sus connacionales que van armados con sus fusiles de asalto. Una vez que se dio el encuentro, los militares armados hacen que sus compañeros se replieguen y vayan a la zona abierta.

El castigo para los desertores rusos

Al identificar a los dos soldados que son los líderes de la fuga, de inmediato los castrenses armados les disparan a quemarropa para asesinarlos a sangre fría. Al ver la escena, el resto de los desertores se tiran al suelo donde algunos de ellos tratan de reptar para seguir avanzando mientras tratan de ponerse a salvo del ataque de sus compañeros.

Tres soldados rusos castigaron a siete de sus compañeros. Foto: Captura del video

Sin embargo, los desertores poco pudieron hacer ante el embate de sus compañeros que sin piedad también les dispararon sin mediar palabra. Al matar a todos los desertores, los tres soldados realizan un sondeo alrededor de la zona en busca de otros de sus compañeros que se hubieran sumado al grupo de desertores.

El metraje fue subido originalmente en el canal de Telegram "Look for Your Own", el cual es respaldado por el Ministerio del Interior de Ucrania, cuyo objetivo es ayudar a las familias a identificar a los invasores rusos capturados o asesinados en Ucrania. La publicación fue acompañada por la frase:

"Una unidad de barrera había disparado contra personal militar ruso".

La OTAN advierte a Putin

La agencia de información independiente de Ucrania, el Kyiv Post, indicó el pasado lunes que confirmó la veracidad del video donde las tropas rusas asesinaron a sus compañeros que se fugaban de la línea de fuego donde el Kremlin sigue combatiendo a las tropas ucranianas del presidente Volodimir Zelenski a más de un año de iniciarse la invasión en Ucrania.

Los soldados ejecutores forman parte de tropas especiales desplegadas cuya misión es evitar que los castrenses huyan del campo de batalla. Durante meses, ese grupo ha sido desplegado en Ucrania por parte del gobierno ruso que no baja la guardia hasta que consiga derrocar el mandato de Zelenski.

Ante el asedio ruso en Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzó hace unos días más ejercicios de vuelos de aviones de combate como parte de una advertencia para Vladimir Putin en caso de que continúe con su escalada militar en Kiev.

RMG