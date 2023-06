FUERTE VIDEO: exhiben a un automovilista que le prendió FUEGO a dos MUJERES en calles de Brasil

Dos mujeres resultaron con severas quemaduras luego de ser brutalmente atacadas por un hombre que viajaba a bordo de su automóvil en calles de Río de Janeiro, Brasil. Las víctimas fueron identificadas como Beatriz Vilella, de 18 años, y su amiga Gabrielle Victoria, quienes se encontraban en el barrio de Bangu cuando fueron quemadas por un conductor el sábado por la noche.

La terrible agresión quedó documentada por una persona que viajaba dentro del vehículo. En la grabación se observa que el conductor del vehículo bajó la velocidad del automóvil para que el hombre sentado en el asiento del pasajero delantero pudiera prender un encendedor y lanzar una lata de aerosol encima de las mujeres que caminaban por la calle. Posteriormente, el carro arrancó a toda velocidad, mientras las jóvenes se quemaban vivas.

Las jóvenes se acercaron al vehículo sin imaginar lo que pasaría. Foto: captura de pantalla.

No presentaron lesiones graves

Aunque las dos mujeres fueron atacadas, ninguna de las dos presentó lesiones de gravedad. En entrevista con medios locales, Beatriz Vilella comentó que su cabello se quemó, pero que su cuerpo no tuvo afectaciones por el fuego: “me quemó un poco, pero está bien. Mi cabello es horrible; me quemó todo el pelo”, sentenció la joven.

Por su parte, Gabrielle Victoria detalló que el fuego se propagó a su cabeza y le quemó una de sus trenzas, la cual tuvo que cortarse debido al mal estado que tenía su cabello. Durante su declaración, a medios de comunicación, la mujer reveló que los agresores volvieron a buscarlas para pedirles que no comentaran lo sucedido con nadie y que se mantuvieran alejadas de la prensa,

El fuego afectó el cabello de ambas. Foto: captura de pantalla.

“Volvieron con ganas de hablar (y me pidieron) que me subiera al auto y me ofrecieron que nos calláramos, que no dijéramos nada o salimos (ante los medios) diciendo todo eso”, dijo Victoria en entrevista de prensa. La mujer agregó que ella y su amiga decidieron contar su historia para prevenir a otras mujeres y para que los agresores sean detenidos por la justicia, ya que permanecen prófugos.

Beatriz Vilella y Gabrielle Victoria detallaron que, la noche del pasado sábado, las dos estaban sentadas en una parada de autobús cuando vieron a los sospechosos detenerse por completo antes del ataque. Las jóvenes se percataron de que en el vehículo viajaba el conductor y otra persona, quien bajó las ventanas y comenzó a insultarlas, sin razón aparente. Las mujeres comentaron que el ataque podría estar relacionado con que ambas pertenecen a la comunidad LGBT+, por lo que pidieron justicia para los delitos cometidos contra personas de su comunidad.