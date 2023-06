Una nueva "Luna" orbita la Tierra: astrónomos descubren un antiguo cuerpo cósmico cerca del planeta

Un grupo de astrónomos descubrió que la Tierra tiene otra Luna, la cual no es tan nueva, ya que ha estado cerca del planeta por al menos 2 mil años, pero no había sido detectada. De acuerdo con los especialistas, el hallazgo sería lo que se denomina como una cuasi-luna, a la que se le dio el nombre de “2023 FW13”, y se encuentra unido gravitacionalmente al Sol.

El “2023 FW13” fue encontrado por investigadores del telescopio Pan-STARRS en Hawái, en la cima del volcán Haleakala. Los astrónomos también revelaron que este antiguo cuerpo cósmico ha estado en las cercanías del planeta desde el año 100 a. C. y que continuará girando alrededor del planeta hasta el año 3.700 d. C. Cabe mencionar que los especialistas detallaron que no representa un riesgo para la Tierra.

La cuasi-luna continuará girando alrededor del planeta hasta el año 3.700 d. C. Foto: especial.

“2023 FW13 no está asociado a la Tierra más que por casualidad”, dio a conocer Alan Harris, investigador científico del Space Science Institute de Boulder (Colorado), a Sky & Telescope. El experto agregó que a diferencia de la Luna, que está ligada gravitatoriamente a la Tierra, las cuasi-lunas están sujetas al Sol. Pese a que el cuerpo orbita de manera similar a la Luna su órbita se encuentra fuera de la esfera de Hill de la Tierra (la región donde la gravedad del cuerpo planetario es dominante para atraer satélites).

¿Qué son las cuasi-lunas?

Según los astrónomos, las cuasi-lunas son una subcategoría de asteroides cercanos a la Tierra, los cuales orbitan alrededor del Sol, pero permanecen cerca del planeta. Su principal diferencia con la Luna es que estos cuerpos siguen órbitas elípticas alrededor del sol, similares a las de la Tierra.

Las cuasi-lunas son una subcategoría de asteroides cercanos a la Tierra. Foto: especial.

Con frecuencia las cuasi-lunas suelen confundirse con la Luna, y es muy difícil detectarlas. La cuasi-luna 2023 FW13, descubierta por expertos utilizando el telescopio Pan-STARRS en el volcán Haleakala de Hawái, es solo una de las cuasi-lunas conocidas, pero los especialistas aseguran que podría haber más.