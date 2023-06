“Se están disparando al pie”: Florida vive hoy un día sin migrantes y sufrirá estas terribles consecuencias

Un dia sin migrantes en Estados Unidos se repite 17 años después ahora en el estado de Florida ante la aprobación de la ley antiinmigrante que entró en vigor este 1 de junio promovida por el aún gobernador de la entidad, Ron DeSantis, quien busca su postulación para ser el candidato oficial por el Partido Republicano prometiendo leyes que eviten la llegada e impulsen la expulsión del país de los extranjeros sin documentos.

En el caso de Florida que cuenta con 22 millones de habitantes, se estima que 780 mil personas son indocumentadas, es decir es un porcentaje ínfimo, el actual gobernador está utilizando la bandera antiinmigrante para crecer en sus números y poder convertirse en el candidato de los republicanos, señaló para el Heraldo Digital el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Tomás Milton Muñoz Bravo que desde hace 15 años analiza las políticas migratorias en Norteamérica, Sudamérica, Europa y África.

“Es la primera contradicción, son muy pocos inmigrantes indocumentados que tiene (Florida) y además uno de cada cuatro negocios en EU son generados por inmigrantes, simplemente es una bandera política pero al mismo tiempo le va a generar problemas en su estado, depende muchos de los inmigrantes”, indicó el investigador, quien agregó:

“Hay ciudades dentro de su estado como Miami en los que más del 51 por ciento de la población es nacida fuera de EU. Puede convertirse en un boomerang esta ley que apoyó y aprobó el Congreso de Florida, pero es bien importante señalar que va a hacer un boomerang porque (DeSantis) se está disparando al pie, solito”.

Las consecuencias por el paro de migrantes

En Florida los migrantes están sobre todo en sectores de servicios, relató el doctor de la UNAM, aunque va a ser simbólico el hecho de parar por un dia, si se extiende este paro por varios días, Florida no subsiste, es tal la importancia de los inmigrantes en sectores como servicios, construcción que simple y llanamente sin ellos no funcionan, reflexionó.

"DeSantis busca el voto sin importar violar Derechos Humanos". Foto: AP

Muñoz Bravo confirmó lo que otros expertos mencionaron sobre el objetivo de la ley contra los migrantes en Florida. En ese sentido dijo que Ron DeSantis, quien fue demandado por Disney, busca convertirse en una especie de Donald Trump pero institucionalizado, para que el Partido Republicano pueda tener entonces un candidato fuerte pero “controlado”, y no “como Trump que hace lo que se le da su regalada gana”.

Para el investigador, es de suma importancia que se lleven a cabo las manifestaciones sociales además de los boicots como el llamado a hacer este jueves donde los activistas exhortan a no comprar productos elaborados en Florida:

“Sigue siendo simbólico, con un dia no se va a terminar la economía del estado; sin embargo, hasta en ese punto es importante señalar que muchos de los productos que emanan de ese estado se pueden consumir en países latinoamerica, especificamente en México, pero la acción es simbólica e importante”.

Los migrantes pasan por varias carencias en su viaje a EU. Foto: Cuartoscuro

-¿Hay riesgo de un posible boicot de la protesta?

-Es complicado especular en ese sentido, hay ciudades con más del 50 por ciento de inmigrantes o que han nacido fuera de Estados Unidos y sí es muy complicado augurar un éxito o fracaso de esta manifestación. Lo relevante es el elemento político para decir “somos importantes” y queremos que se sumen a nosotros por esta jornada, aunque se enfrentan elementos coercitivos como el amenazarlos con no pagarles su jornada de trabajo, señaló el experto internacionalista.

Hay personas como sabemos que si no trabajan un día no completan el mes, en cuestión de comida, renta, etc, es muy complicado hacer un vaticinio, pero es importante políticamente hablando, participar en la manifestación, acotó.

¿Cómo contrarrestar las leyes antiinmigrantes?

“Son importantes las manifestaciones. En California hace más de 20 años lo que también funcionó fue el voto, no todos los inmigrantes tiene la posibilidad de votar, sin embargo a través de un activismo social importante se castigó la propuesta 187 que estuvo vigente 4 años y se retiró.

Sí a través de manifestaciones, sí a través de activismo, pero también a través del voto. Hay una cantidad importante de hijos de inmigrantes que ya son ciudadanos estadounidenses que entienden que este tipo de actitudes xenófobas no tienen cabida”, aseguró el académico de la UNAM quien califica a las leyes contra los inmigrantes como raciales y clientelistas.

Tomás Milton Muñoz afirmó que DeSantis se dará "un tiro en el pie". Foto: Twitter @tomasmil

En ese sentido, Tomás Milton Muñoz Bravo afirmó que los políticos como Trump y DeSantis “prefieren obtener votos a cambio de la violación de los Derechos Humanos”. En el caso del gobernador es además “una situación que va en contra de los propios intereses de Florida, tenemos registros de personas que antes estas políticas antiinmigrantes se están saliendo de ese estado tratando de llegar a otros estados que les permitan tener una vida productiva alejado de este tipo de persecuciones”.

DeSantis solo trata de quedar bien con el electorado duro, se está dando asimismo un balazo en el pie, los inmigrantes son un gran motor en la vida de ese estado, dijo el experto que dejó claro al citar que ese tipo de políticas son sólo locales y difícilmente pueden escalar a un ámbito a nivel nacional:

“(Los políticos) absorben potestades que no les corresponden porque son a nivel federal, en este caso a nivel estatal no tienen facultades para legislar en materia de migración, es solo un elemento electoral que pueden estar vigente sólo algunos meses o años pero se puede tirar a través de la Corte Suprema de EU.

Se va aplicar a nivel local solo algunos meses pero al ser violatoria en la facultad que tiene el Estado Federal entonces se va a echar abajo, es una tendencia que se ven en otros estados entre ellos Texas, forman parte de una lógica electoral porque en el sentido práctico necesitan inmigrantes, así de sencillo, sentenció el experto en política exterior.

RMG