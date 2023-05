Revelan el diario del hispano que masacró a 8 en Texas: odiaba a sus raíces y anhelaba ser blanco

El pasado fin de semana Mauricio García, un hombre de 33 años de edad, asesinó a ocho personas durante un tiroteo en el estacionamiento de Allen Premium Outlets, un centro comercial en Dallas, Texas. El tirador murió en la escena, pero las autoridades continúan indagando sobre los motivos por los cuales abrió fuego; derivado de las indagatorias, fuentes oficiales han concluido que el sujeto había planeado la masacre por varias semanas, tomando en cuenta cuál sería el día donde habría un mayor número de comensales en la plaza comercial.

Ahora, las autoridades revelaron que entre sus pertenencias, Mauricio García tenía un diario, escrito a mano, donde comentaba sobre su odio hacia las mujeres y varias razas, incluido su propio origen hispano. Además, al igual que en sus redes sociales, el hombre mostraba su gran devoción por la raza "aria" y sus ideas neonazis. El documento tiene una extensión de más de cien páginas, tenía también tarjetas de identificación y fotografías del tirador con meseras de Hooters, un popular restaurante de comida rápida.

En una de las páginas más turbias, que muestran la ideología del hombre, se lee lo siguiente: "No les importa el futuro de su raza (haciendo referencia a momentos históricos que no lograron el llamado despertar a los blancos) como niños todo tiene que hacerse por ellos. ¿Cuándo van a crecer ustedes los arios no pueden hacer nada por sí mismos. Malditos sean esos arios".

En esa misma página se lee el siguiente mensaje: "Tal vez no valga la pena salvar a todos los arios del mundo. LEVANTEN SUS MANOS AHORA MISMO O TODOS VAN A MORIR". De igual manera, en el diario, García escribió que se sentía como Benny, un popular personaje de la película The Sandlot, la cual relata la historia de un niño completamente estadounidense que resulta que no es blanco: "Solo soy un visitante. Soy hispano, me guste o no”, comentó el tirador en su escrito.

Otros escritos de García detallan cómo fue su estancia en el ejército, donde se convirtió en un supremacista blanco: "Nunca había estado rodeado de tanta gente blanca ¿y sabes qué? no eran los racistas que los medios de comunicación los pintaban. Luego conocí a un nacionalista blanco real y fue entonces cuando me convertí en un supremacista blanco en toda regla".

Incluso, García admitió ser racista, más que sus propios compañeros del ejército. “Uno de mis amigos blancos en realidad dijo: 'No soy racista en comparación con usted'". En otra publicación, García describió su aparente odio por las mujeres, con frecuencia se refería a las mujeres en términos despectivos. En una página escribió: “De ninguna manera me acostaría con las mujeres de una raza que odio. A menos que fuera una violación (porque la violación es un mal especial)”.

De igual manera, en sus redes sociales, García publicaba extensamente sobre Hitler, las "razas superiores", sobre querer escapar de la vida y alabanzas para el asesino en masa Jeffrey Dahmer. En uno de sus post, el tirador mostró el recibo de las armas y municiones que compró en 2020, las cuales usó para llevar a cabo el tiroteo. En otras fotos el hombre subió un chaleco antibalas que parece coincidir con el descrito por los testigos del tiroteo, ya que tenía el acrónimo de "escuadrón de la muerte del ala derecha", un eslogan popular entre los grupos extremistas de extrema derecha.

En su última publicación, García escribió la letra de una canción de heavy metal titulada "Has cavado tu tumba, ahora acuéstate en ella". Además, el tirador subió más de dos docenas de fotos del centro comercial y el área circundante en una cuenta en la plataforma rusa OK.RU, incluidas capturas de pantalla de la información de ubicación de Google que rastrea las visitas máximas.

