Es importante que la gente sepa qué pasó entre Trump y Zelenski: Verónica Ortiz

El 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, y en una conferencia de prensa transmitida a todo el mundo quedaron de manifiesto las diferencias entre los mandatarios. Una encuesta de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group dejó de manifiesto que el 57% de las personas que participaron en el sondeo estaban enteradas de la reunión, contra un 42% expresó que no los sabía; además, el 48% de las personas que participaron en la entrevista consideraron que el presidente Zelenski busca la paz en Ucrania, en comparación con el 35% que piensa que no es así.

Estas cifras llaman la atención, de acuerdo con Verónica Ortiz, analista internacional y colaboradora de El Heraldo de México, porque el tema ha captado la atención y, en general, las personas ponen su mirada en los asuntos que le impactan directamente. “Esta encuesta nos muestra que la gente puso su atención en algo que no ocurre en su círculo cercano, es decir, la gente está más atenta a algo que parece lejano”, apuntó.

Subrayó el hecho de que “la gente cree más en la sinceridad de Zelenski frente a los posibles motivos de las acciones de Donald Trump, lo que también revela lo que pensamos del personaje”.

La internacionalista señaló que es de llamar la atención el mensaje de Donald Trump en su red social, en el sentido de que “tuvo una llamada con [Vladimir] Putin y que está optimista sobre el cese al fuego”, porque “yo moderaría el optimismo”, toda vez que “Putin no quiere el cese al fuego, solamente sigue el juego de Trump, pero está en una estrategia de ganar tiempo para obtener más en la negociación”.

la gente cree más en la sinceridad de Zelenski frente a los posibles motivos de las acciones de Donald Trump, lo que también revela lo que pensamos del personaje

Consideró que “si se da cese al fuego será con las condiciones de Rusia” y “Zelenski ha dicho que no cederá terreno de su país, aunque, dijo, el presidente ucraniano ha tomado una posición inteligente al darse la oportunidad de revisar opciones.

Una señal positiva, afirmó Verónica Ortiz, es que “en el mismo comunicado, Trump reconoce que las fuerzas armadas rusas rodean a las fuerzas armadas ucranianas y le pide a Putin que no ataque, para que no haya masacre. Me parece revelador que reconozca esta situación”.

Más allá de las intenciones de los actores, dice Verónica Ortiz, “si algo se puede lograr, será con la intervención de Trump”, porque abrió “la posibilidad de cesar en esta invasión que lleva tres años”.