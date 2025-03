Mexicanos desean la paz para Ucrania

Un sondeo de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group, les preguntó a los mexicanos sus impresiones sobre las negociaciones de paz que gestiona Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, al inicio de su cuarto año de guerra.

El viernes 28 de febrero se reunieron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con su homólogo de EU, Donald Trump, y su vicepresidente, J.D. Vance, en la Casa Blanca para discutir la paz en Ucrania. El encuentro resultó en un pleito público transmitido a nivel mundial.

El 57% de los encuestados dijo que sabía de la reunión, 42% expresó que no y 1% no contestó. El 48%, de un total de 800 entrevistados, consideró que el presidente Zelenski está buscando la paz en Ucrania, 35% dijo que no y 17% no sabe o no respondió.

Se les preguntó a los mexicanos sus impresiones sobre las negociaciones de paz que gestiona Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. FOTO: El Heraldo de México

Se les consultó si creen que Trump está procurando la paz para Ucrania: 73% expresó que no, 19% que sí y 8% no contestó o no sabía.

Dos semanas después, Kiev aceptó una propuesta de alto el fuego, Moscú también, pero no hay nada firmado. Mientras, Estados Unidos está a punto de rubricar un acuerdo para explotar los minerales de Ucrania.