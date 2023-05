Trump, de nuevo en un grave problema por la construcción del muro fronterizo con México

Donald Trump sumó un logró más a su CV en 2017 cuando pasó de ser un magnate multimillonario a ser el presidente de Estados Unidos tras ganar la elección presidencial y tomar el cargo el 20 de enero de hace 6 años. Durante su campaña, hubo una promesa que lo impulsó a ganar la contienda a la demócrata Hillary Clinton al asegurar que construiría un muro fronterizo a lo largo de la frontera sur con México.

Pero para lograr el “sueño” de los políticos y simpatizantes republicanos para hacer frente a la migración, el empresario vuelto presidente se apoyó en Steve Bannon para que llevaran a cabo la promesa de campaña insignia. Entonces Bannon se convirtió así en una de los principales aliados de Trump durante su periodo como presidente que sin embargo se vio frustrado tras perder la reelección contra Joe Biden.

En el tiempo que fue presidente de Estados Unidos, no finiquitó e incluso ni comenzó con una parte significativa de la edificación del muro, situación que le costó que dejara de tener de su lado a los simpatizantes que lo llevaron al cargo a pesar de no haber tenido experiencia previa en cargos públicos. La estrategia de Bannon fue ganar donantes para que aunque no se autorizara el presupuesto para el muro, lo harían de cualquier manera con recursos privados.

Bannon irá a juicio por robar

Steve Bannon, el estratega conservador y antiguo aliado de Donald Trump, será juzgado en mayo del año próximo por cargos de engañar a donantes que dieron dinero para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, informó el jueves un juez citado por la agencia AP.

Trump vuelve a estar en problemas por su ex aliado Bannon. Foto: Archivo

El juicio de Bannon en el caso “We Build the Wall” (“Nosotros construimos el muro”) comenzará el 27 de mayo de 2024, justo después de que el expresidente Trump comparezca ante el mismo tribunal de Manhattan en un caso penal no relacionado, situación que complica el plan del magnate para regresar como presidente de Estados Unidos.

Bannon, de 69 años, se declaró inocente en septiembre pasado luego de ser imputado de cargos por lavado de dinero del estado, asociación ilícita, fraude y otros. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, tomó el caso después de que se interrumpió el enjuiciamiento federal de Bannon gracias a un indulto de Trump. Los indultos presidenciales se aplican solo a delitos federales, no a delitos estatales.

Bannon irá a juicio por fraude y robo. Foto: Twitter

Bannon fue acusado de prometer falsamente a los donantes que todo el dinero entregado a la campaña se destinaría a construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. En cambio, los fiscales alegan que Bannon y otras personas involucradas en el proyecto usaron el dinero para enriquecerse.

Brian Kolfage y Andrew Badolato se declararon culpables de cargos federales y fueron sentenciados a purgar penas en prisión. Un tercer acusado, Timothy Shea, fue condenado en octubre y su sentencia está programada para el mes próximo.

El juez Juan Manuel Merchan preside los casos de Bannon y Trump. Bannon está libre a la espera de su juicio. La audiencia del jueves duró apenas cuatro minutos. “Nos vemos aquí en mayo”, dijo Bannon mientras salía del juzgado en una camioneta negra.

RMG