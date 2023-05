VIDEO | ¿Amabilidad o coqueteo? Mexicano denuncia “acoso” en Croacia: "Creo que acepté una cita romántica"

Un mexicano fue acosada en Croacia, el video del momento fue compartido en TikTok y hasta el momento tiene 4.5 millones de visitas, algunos usuarios le piden tener cuidado y otros se burlaron de lo sucedido, el joven asegura estar tranquilo pero reconoció que sintió miedo.

“¡Ay que pu%&$ miedo!”, dice en un momento el joven mexicano Foto: TikTok brucitoct

El joven identificado en la red social TikTok como Bruno Cedillo compartió un video de casi dos minutos donde agradece a un señor que se ofreció a cubrirlo con su paraguas bajo la lluvia “mi carnal se ofreció a cubrirme de la lluvia” y le dice “thank you bro” para agradecerle su acción; sin embargo, luego voltea a la cámara y dice “se me pegó el ca%&$ y ya no sé cómo quitármelo”.

“Ya le dije al carnal hasta aquí bro, pero se aferró a acompañarme”, narró Bruno Foto: TikTok brucitoct

“Ya le dije al carnal hasta aquí bro, pero se aferró a acompañarme”, relata el joven mexicano quien se encontraba de vacaciones en el viejo continente, “espero no me quiera hacer algo malo” agregó durante el clip en el que se le ve tranquilo en la mayoría del tiempo.

“Me da miedo que sin querer haya aceptado una cita romántica con este bro bajo la lluvia”, bromeó Bruno Cedillo.

“Ya le dije, ya estuvo hasta aquí y se aferra a llevarme hasta la puerta entonces me estoy estresando”, precisó el mexicano Foto: TikTok brucitoct

Pero conforme pasaban los minutos Bruno comenzó a incomodarse por la presencia del hombre croata que tendría al menos 20 años más que él, “ya le dije, hasta aquí y se aferra a llevarme hasta la puerta entonces me estoy estresando”, precisó el mexicano.

“Si continua siguiéndome le voy a meter un ver$%&”: Bruno Cedillo

El mexicana narra que lo quiere acompañar hasta el lugar donde se hospedara y ya que llegan a la calle se despide del sujeto pero este le ofrece ir por un café o algo de tomar a lo que el mexicano le agradece pero le dice que no, que muchas gracias. Una vez que se va expresa “¡ay que pu%&$ miedo!” pero más adelante comenta que sigue detrás de él y ya un poco alterado comenta “si me sigue siguiendo le voy a meter un ver$%&” y agrega “véanlo viene atrás, viene ahí atrás de mí”.

El clip termina con Bruno reconociendo que se está empezando a malvibrar Foto: TikTok brucitoct

El clip termina con Bruno reconociendo que se está empezando a malvibrar y que eso no es bueno, de pronto se centra en la vista y resalta que se encuentra como en un palacio sonriente pero la felicidad se le acaba y la grabación termina con “creo que ahí viene otra vez, vale madre”.

En otro video el joven comparte que llego sano y salvo al lugar donde se hospedaría, dijo que no tenía miedo y que se encontraba a salvo que si cree que el hombre trato de conquistarlo pero que no estaba interesado y reconoció que se vio un poco insistente, que es normal que alguien intente ligarse a otra persona pero que también se debe entender cuando la otra persona no esta interesada como es su caso.

Declaró que la primera vez que vio al hombre fue en el transporte y que se bajo tres paradas antes que él pero que cuando bajo ya estaba en la parada en la que él se bajo y que no le tomó importancia y cuando se ofreció a cubrirlo lo agradeció pero después le incomodo.

