Putin quiere ganar la guerra a como dé lugar, enviará olas humanas a Ucrania

El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin no se detendrá hasta "ver a Occidente derrotado", por ello, el Reino Unido advirtió que la región de euroasia continuará enviando "oleadas humanas" conformadas por sus soldados más jóvenes e inexpertos que se dirigirán directo "al matadero" para ganar tiempo en el frente contra Ucrania. De acuerdo con varios exgenerales británicos, al momento se reportan las muertes de 200 mil elementos militares, cifra que el país que comenzó la "operación militar especial" no ha "querido admitir". Los mismos excontingentes de Inglaterra —los cuales pertenecen a los más altos rangos— explicaron que el mandatario ruso está aplicando una "estrategia sangrienta" en un intento "desesperado" por sobrevivir.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

De acuerdo con los exgenerales, si bien les va a los reclutas, tienen a penas un día de capacitación y así los mandan al frente de guerra. FOTO: EPA

"Intercambia cadáveres por tiempo", aseguraron los exmilitares británicos

De acuerdo con los exgenerales británicos, Vladímir Putin está intercambiando cadáveres por "tiempo". Envía cada vez más soldados al frente de guerra que solo sirven como "picadora de carne", a la par, Ucrania afirmó que han matado a unos 200 mil rusos, cifra que el país no ha desmentido pero tampoco ha confirmado. De hecho, alguno de estos exoficiales compararon la sangrienta zona de guerra con las batallas de Verdún y el Somme, escenarios escalofriantes de la Primera Guerra Mundial. Las polémicas declaraciones las emitieron a través de una consulta del medio The Sun Online, quien compartió a detalle el análisis que estos expertos le hicieron al presidente ruso y su papel dentro de la guerra.

Aseguran que Putin confía en su número de tropas para ganar la guerra

Los especialistas afirmaron que Vladímir Putin ahora confía en su creciente número de soldados con los que presiona a los ucranianos a ceder el terreno, sin embargo, aclararon que los elementos del país de Europa Occidental, cada vez se encuentran más motivados, más armados y con mejores móviles dentro del campo de batalla. Caso contrario, para los rusos parece que la mano de obra es prescindible, aunque sea "todo lo que les queda". Esto debido a que los suministros de munición y vehículos son cada vez más escasos. Según mencionan, el objetivo final del mandatario ruso es utilizar las vidas humanas como recurso de guerra para alargarla lo suficiente y buscar la negativa de Occidente, con la que esperan que cese el apoyo a Ucrania.

No solo mandan a sus soldados más jóvenes e inexpertos, los mismos generales rusos han acusado que no los surten de suficiente armamento militar para combatir al frente de la guerra. FOTO: AP

El primero en hablar fue el general Richard Shirreff, quien describió cómo los rusos confían ciegamente en ganar la guerra a través del envío de las "olas humanas" al frente de la guerra. A la par, el general Sir Richard Barrons explicó que las fuerzas no entrenadas del presidente Vladímir Putin simplemente están siendo "recortadas". Finalmente ambos coincidieron en que esto forma parte del plan que tiene el dirigente ruso para "aguantar más" y "cansar definitivamente" a Occidente y a Ucrania. Estiman que esto tarde o temprano pasará, dado que al momento la región de Europa Occidental contabilizó la muerte de unos 200 mil soldados rusos, lo que significa que el país perdió 13 mil 300 elementos al mes, tres mil 250 a la semana... 400 hombres por día.

Detallaron que cada hora fallecieron 20 militares, uno cada tres minutos y todo desde que comenzó su famosa "operación militar especial" en Ucrania en febrero 24 del año pasado. Aunque los exgenerales advirtieron de la calamidad bélica, estuvieron de acuerdo en que los rusos están sufriendo niveles brutales de desgaste, pues no lo piensan dos veces al enviar más y más tropas únicamente a morir. Los jóvenes soldados están mal entrenados y lo peor aún es que también están mal equipados.

"Lo que los rusos han demostrado una y otra vez es que no les interesa su gente, nunca les ha importado el número de bajas", declaró a The Sun Online el general Richard Shirreff, ex comandante de la OTAN en Europa. "Están más que contentos de recoger a gente de la calle, darles un entrenamiento mínimo —de solo un día si tienen suerte— y ponerlos en la línea de fuego. No hay duda de que ha habido un número increíblemente elevado de bajas, a una escala que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial".

Estos tres fueron los generales que hablaron para The Sun, Sir Richard Shirreff, Hamish de Bretton-Gordon y Sir Richard Barrons, tal cual se muestran en orden en la imagen. FOTO: Marina de EU, Fuerzas de Defensa de Estonia y The Sun

Por su parte, el coronel Hamish De Bretton-Gordon aseguró que "el ADN ruso" no considera a sus individuos, sino que lo único que les importa "es el Estado". Esto debido a que miles o decenas de niños rusos están acurrucados en sus trincheras "esperando la muerte". A la par, el general Barrons, excomandante de las fuerzas conjuntas del Reino Unido, declaró al The Sun Online que el país de Euroasia estaba enviando una oleada infinita de soldados y que los ucranianos los están reduciendo a un mínimo crítico.

"Hay paralelismos con la Primera Guerra Mundial: no están entrenados, les dan un arma y les dicen 've por ahí'. La cuestión es que no parece importarles: a la cúpula militar no le importa, y el público, por una combinación de cultura y falta de información, parece estar acostumbrado.", explicó el Hamish De Bretton-Gordon.

Y es que los generales no descartaron que este movimiento —hecho por los rusos— sobre el terreno, son equiparables con la batalla del Somme y de Verdún, que marcaron la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con el general Richard Barrons, el mandatario de la Federación Rusa cree que el pueblo ucraniano terminará por rendirse y que Occidente verá esto como un punto muerto, lo que forzará a un mutuo acuerdo que beneficie al país de euroasia, esto es lo que supuestamente motiva a Vladímir Putin. Sin embargo la sangrienta guerra de trincheras que actualmente viven los soldados de ambos mandos, no es lo que muchos esperaban de un conflicto bélico en Europa en pleno siglo XXI. La disputa de tierras y los disparos con armamento de antaño no se veían en esta zona.

"Lo único que tienen los rusos en este momento es mano de obra", declaró el coronel Hamish de Bretton-Gordon a The Sun Online.

Ucrania asegura que al momento han matado a 200 mil rusos, pero que las oleadas de los elementos militares no cesan y solo mandan carne de cañón a las tierras en disputa. FOTO: Getty Images

No es la primera vez que Rusia recurre a este "recurso humano"

De acuerdo con el excomandante de tanques del ejército británico, históricamente Rusia ha librado guerras utilizando la "masa" y jugando "con los números de sus tropas" para abrumar o agotar a sus enemigos. Según argumentó, esta fue su táctica en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se cree que ellos fueron los que sufrieron el mayor número de bajas en ambos conflictos bélicos, con un total de: 2,2 millones en la Primera y 11,4 millones en la Segunda. Es así que el país de euroasia está volviendo a recurrir a estas estrategias sangrientas tras la destrucción de sus fuerzas de élite al principio de la guerra y su menguante suministro de vehículos. De hecho, la falta de blindaje de Vladímir Putin se manifestó la semana del Día de la Victoria, en a que contó para el desfile con un único y viejo tanque de la década de 1940.

"Los niños rusos están ahora agazapados en sus trincheras por miles —o decenas de miles— esperando la muerte", declaró el coronel de Bretton-Gordon a The Sun Online. "Es un crimen contra la humanidad: Putin es el Stalin moderno".

Sigue leyendo: