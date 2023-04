Michael Lerner: muere el legendario actor a los 81 años

Este domingo 9 de abril la industria del cine se encuentra en conmoción tras darse a conocer la muerte de Michael Lerner, legendario actor de 81 años de edad destacado por sus participaciones en películas como "Elf", "Godzilla" y "X-Men: Días del futuro pasado". La noticia fue confirmada por su sobrino el también actor Sam Lerner, quien a través de redes sociales compartió un mensaje de lamento, aunque no reveló las causas.

"Anoche perdimos una leyenda. Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí", escribió la celebridad junto a varias fotografías de la estrella. También destacó el gran talento del histrión y su gran carima que tenía, características que termimó heredando.

"Era el tipo más genial, más confiado y talentoso, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial", agregó.

Michael obtuvo una nominación al Oscar en 1991 por su papel de Jack Lipnick en "Barton Fink". Tenía casi 200 créditos a su nombre, incluidos "Eight Men Out", "Godzilla" y "X-Men: Days of Futures Past", con tres proyectos inéditos en proceso.

La legendaria celebridad tenía tres proyectos en desarrollo y estaba en la posproducción de “Sallywood” con Sally Kirkland, Jennifer Tilly y Eric Roberts.

También se rumoreaba que estaba trabajando en "Edoardo the Last Goodbye" y participó en "Fragments from Olympus: The Vision of Nikola Tesla" con Sean Young y Ed Begley Jr.

Michael nació y se crió en Brooklyn, y comenzó a actuar en los años 60 con el American Conservatory Theatre, una compañía de teatro sin fines de lucro de San Francisco, California, según IMDb.

Hizo su debut cinematográfico en 1970 con "Alex in Wonderland" antes de pasar a papeles televisivos en "The Bob Newhart Show", "Emergency!" y “M*A*S*H*”.

Después de recibir la nominación al Oscar por interpretar al jefe de estudio Jack Lipnick en "Barton Fink", el rostro familiar de Lerner facilitó que los cinéfilos lo identificaran en "Newsies", "Blank Check" y más tarde como el jefe editorial de James Caan en "Elf". ”.

Con información de AFP

