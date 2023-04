"Prefiero pudrirme en el infierno": la nota de suicidio que dejó un hombre antes de matar a toda su familia

Un padre de familia acusado de abuso infantil mató a sus cinco hijos, suegra y esposa para luego suicidarse. Antes de terminar con su vida dejó una nota donde le echaba la culpa a su pareja, "prefiero pudrirme en el infierno que aguantar a una manipuladora", decía el escrito. Los policías llegaron al domicilio ese mismo día, pero no antes de la masacre, pues su visita solo era de rutina. Allí encontraron el baño de sangre que quedaron grabadas con las cámaras corporales. Lo que más ha conmocionado del caso es que el responsable del multihomicidio, Michael Haight de 42 años, enfrentaba cargos graves y tachó a su esposa de ser la verdadera criminal.

La que sufrió la peor parte fue la hija mayor de la familia, pues la golpeó contra la parte dura del sillón en la cabeza. FOTO: Especial

Los hechos se suscitaron el pasado 4 de enero en Utah, Estados Unidos

El padre de Utah, Estados Unidos se suicidó después de asesinar a sus cinco hijos, suegra y esposa. Antes de partir de este mundo aclaró que prefería pudrirse en los niveles más profundos del infierno que tratar un solo día más con su pareja. El sujeto identificado como Michael Haight, de 42 años, cometió el multihomicidio el pasado 4 de enero después de estar en medio de una investigación por abuso infantil. Ese mismo día, la policía local de la ciudad de Enoch divulgó que estaba siendo investigado por abuso infantil y ahora, las autoridades difundieron las imágenes de la cámara corporal del terrible tiroteo... donde se ve a los oficiales pasear por la silenciosa casa familiar mientras sus cuerpos yacían dentro.

La nota de suicidio ha despertado una línea de investigación paralela, pues el criminal acusó a su esposa Tausha Haight de "llevarlo a la violencia". Se excusó que él no era el abusador a pesar de que las autoridades ya habían encontrado todas las pruebas en su contra y que efectivamente la esposa era la víctima de la situación. Las autoridades no hubieran hecho la visita "de rutina" de no haber tenido confirmada la investigación en contra de Michael.

"Esto es una tontería y no puedo manejarlo por un día más. No seremos una carga para la sociedad. Seguí pidiendo ayuda y no me escuchaste. Prefiero pudrirme en el infierno que aguantar un día más de esta manipulación y control sobre mí.", describió el acusado en su nota.

Cabe destacar que los hijos de las pareja se llamaban Macie, Briley, Sienna mientras que los niños más pequeños Ammon y Gavin. Otra de las víctimas colaterales del arranque del hombre de 42 años fue la madre de Tausha, Gail Early, de 78 años.

Tausha Haight había planeado solicitar el divorcio

Debido a la violencia psicológica que ejercía el esposo, la madre de los cinco hijos ya había planeado solicitarle el divorcio. Sin embargo, él decidió actuar antes y matarla a ella y a toda su familia. Por su parte, el abogado del homicida, Matt Munson, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, así que los medios locales recurrieron al informe policial. En el escrito —basado en documentos de dominio público— se detalló que el multihomicidio y asesinato ocurrió con armas de fuego que se encontraban al interior de la casa. Incluso, luego de una intensa búsqueda se supo que Michael Haight recurrió a Google para investigar sobre los "disparos" hechos en el hogar.

Trabajadores sociales habían visitado el domicilio con antelación

De acuerdo con los antecedentes, los trabajadores sociales visitaron la residencia el pasado 19 de diciembre del 2022, solo dos semanas antes de que Michael Haight cometiera la masacre en contra de toda su familia. En el se corroboraron los escritos que detallaban el caso escrito por la División de Servicios para Niños y Familias de Utah. A través del Deseret News —y con una solicitud de registros públicos— la agencia dijo que la investigación se abrió 11 días antes por abusos a la hija mayor que desgraciadamente tenía años de haber sufrido maltrato físico y psicológico.

La suegra fue una de las víctimas junto con la madre de familia. FOTO: Especial

Por otra parte, Tausha Haight le dijo a un asistente social que estaba preocupada por el tono que había usado su esposo y "cómo se ve cuando está enojado", por ello es que pidió a los trabajadores sociales que no entrevistaran a su esposo hasta después de que ella solicitara el divorcio, lo que ocurrió el 21 de diciembre. Luego les dijo a los trabajadores sociales que su pareja había amenazado con quitarse la vida o "hacerla un infierno" si ella lo dejaba. Fue entonces que el abogado de Michael, Matt Munson, no emitió comentario alguno... hasta este viernes.

Asustó a la familia, dejó marcas rojas en los cinturones y golpeó a su hija mayor

Quien recibió la peor parte de la violencia física fue la hija mayor de la pareja. En un principio Michael Tausha solo los asustó, dejó marcas rojas en los cinturones de seguridad —que luego dejó encima de sus cuerpos—. Pero el incidente más grave lo sufrió la más grande de la casa, pues su propio padre agarró su cabeza y la arrojó contra la parte dura del sofá. La menor de edad ya le había comentado a los trabajadores sociales que su padre se abalanzaría contra ella y sus hermanos. Aclaró que solo se acercaba a ellos para intimidarlos.

"Papá salta para reaccionar ante cualquier cosa que no le gusta", dijo Macie, según muestran los registros. "Grita mucho y quiere asegurarse de que sepan que tiene razón.", le dijo a los trabajadores sociales.

La policía solo había llegado por una orden de allanamiento al domicilio. ????FOTO: Especial

El allanamiento policial hizo que encontraran sus cadáveres

Pudo haber pasado más tiempo, pero la orden de allanamiento policial —emitida anteriormente— reveló que Michael Haight cometió este terrible crimen. Incluso buscó en Google si un disparo se podría escuchar dentro de una casa. A la par, investigó qué "tan fuertes" eran las armas 9 mm y 40 mm. Este caso ha sido sumamente controversial, ya que demás familiares también dijeron que el hombre de 42 años había sacado las pistolas de la casa, dejando a su esposa y suegra incapaces de defenderse. El único "error" que cometió la tutora fue "resistir" un tiempo más en lo que presentaba el divorcio, pues la idea que tenía era que el padre de sus cinco hijos pasara tiempo de calidad con todos y cada uno de sus descendientes.

Se buscó una cooperación para el funeral

A pesar del crimen del padre, la familia decidió hacerles un funeral a todos los integrantes del núcleo. Abrieron una página de donación en GoFundMe para que la tutora, los cinco hijos y la suegra, tuvieran una despedida. Incluyeron al tutor porque la madre siempre quiso que se viera al hombre con buenos ojos a pesar de la violencia que ejercía en su contra. Sin embargo, sí se trabajó una edición de la foto donde salían todos los miembros, donde reemplazaron a Michael Tausha por Jesús, pues eran devotos de la religión. Luego de la pérdida y del funeral se publicó un artículo en medios locales —el cuál fue eliminado rápidamente— que explicaba la infancia del "trastornado" hombre de 42 años.

El personal de Servicio Social ya había dejado antecedentes del comportamiento violento y suicida del hombre. FOTO: Especial

Creció en Utah, era deportista y competitivo

El artículo, —que también se publicó en línea pero se eliminó rápidamente porque muchos se sintieron ofendidos— describía cómo Michael Tausha nació el 7 de enero de 1980 en Seattle y se mudó a Cedar City, Utah, con su familia cuando era un niño pequeño. Detallaron cómo en su juventud "le encantaba pasar el tiempo participando en la liga de béisbol, baloncesto, fútbol de la liga de la ciudad, varias actividades al aire libre y de exploración.", y promocionó cómo el sospechoso del asesinato séptuple "alcanzó el rango de Eagle Scout". Todo parecía un elogio, en donde también afirmaron que "se destacó en todo lo que hizo" y reveló que, como mormón, fue a una misión a Brasil para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Según el artículo escrito, Haight "amaba a las personas que conocía en su misión y tenía muchos buenos recuerdos del tiempo que pasó allí". El obituario decía que se casó con Tausha en 2003 mientras los dos asistían a la Universidad del Sur de Utah, antes de graduarse con una licenciatura en 2004. Luego, la pareja "dio la bienvenida a 5 niños a su familia", y el tributó continuó ofreciendo canciones de elogio para el presunto asesino, incluyendo que "disfrutaba creando recuerdos con la familia" y que "vivía una vida de servicio" a los mormones. Todos pertenecían a la iglesia, conocida como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

A pesar del crimen, se le hizo un funeral a toda la familia. FOTO: Especial

Luego de una enorme narrativa donde se "idolatraba" y se reflejaba al hombre "modelo" que supuestamente era, la publicación —compartida por varias personas cercanas a la familia— fue criticada y se aclaró que en que Michael Haight en realidad era un hombre controlador que no dejaba que su esposa tuviera amistades, más en días previos al multihomicidio. Incluso explicaron que Tausha faltó a una cita en un centro de crisis para mujeres.

“Ella estaba en el proceso de finalmente trabajar para alejarse a sí misma y a los niños de él cuando él hizo esto”, afirmó la cuenta.

En declaraciones a The Associated Press, Jennie Earl —la hermana de la víctima— comentó que Michael Haight había retirado todas las armas de la casa antes de los presuntos asesinatos, lo que dejó a la tutora, a su madre y los cinco hijos "vulnerables". A su vez, los policías en el pequeño pueblo agrícola todavía están investigando la tragedia, pues ha sido la última de una serie cada vez más común de matanzas masivas de familias en todo Estados Unidos, que ocurren —en promedio— cada 3,5 semanas durante las últimas dos décadas.

