Violó a una niña de 13 años, pero no pisó la cárcel porque también era "menor de edad"

Un caso de violación infantil ha indignado a la población de cada rincón de la ciudad de Glasgow, Escocia, Reino Unido, pues lo controversial del asunto es que el sujeto que cometió el crimen no pisó la cárcel cuando cometió el delito ni tampoco lo hizo ahora que es "mayor de edad". Ahora, la víctima adolescente externó sentirse "devastada y angustiada" debido a que la sentencia no le da una solución real a su situación, al menos así lo compartió su familia con los medios de comunicación locales. En específico, el abuelo de la agraviada, dijo sentirse culpable por asegurarle que "la ley la protegería" cuando acudió valientemente a denunciar.

Acudió la policía para denunciar al sujeto de 21 años

A pesar de que la menor de edad acudió a la policía para denunciar al catalogado por la prensa local como "el demonio Sean Hogg", de 21 años, no hubo ningún arresto o medidas que cuidaran la integridad física y mental de la víctima. La indignación de este caso ha escalado a tal magnitud, que la escritora de Harry Potter, JK Rowling, condenó la liberación del agresor en sus redes sociales y espera que la indignación pública haga que el violador sea llevado a prisión luego de una apelación de la fiscalía. Por su parte, el joven acusado, proveniente de Hamilton, South Lanarkshire, lloró en el banquillo mientras salía libre con un castigo de solo 270 horas de trabajo no remunerado.

Aunque Sean Hogg sí fue declarado culpable por los repetidos ataques contra la niña, debido a que el suceso se llevó a cabo cuando aún tenía 17 años, no pasó a mayores... El reporte policial menciona que la violación ocurrió en el 2018, cuando la entonces infante tenía solo 13 años y el sujeto estaba a meses de cumplir los 18. El Tribunal Superior de Glasgow aclaró que la sentencia no procedía debido a que el depredador sexual no tenía la edad para enfrentar un encarcelamiento de cuatro o cinco años. Lord Lake —encargado del caso— no hizo un movimiento más para proteger a la aún menor de edad.

La víctima se dijo "desconsolada, devastada y angustiada"

Debido a la protección hacia al menor de edad en dicho país, no se reveló la identidad de la víctima. Sin embargo, habló por primera vez junto con su familia y en conjunto dijeron sentirse desconsolados, devastados y angustiados. El abuelo —quien es el tutor legal de la ahora adolescente— no pudo creer que lo dejaran salir.

“Ella me dijo 'me dijiste que siguiera adelante con todo este dolor y estrés, ahora mira lo que pasó'. Le prometí que la ley la protegería y ella tenía que hablar para proteger a otras niñas. Ahora me siento como un tonto. Siento que la he decepcionado y él tiene algunas semanas recogiendo basura.", declaró el abuelo de la víctima.

Sean Hogg amenazó a la colegiala y le bajó la ropa

El sujeto que en ese entonces tenía 17 años, amenazó a la víctima y le bajó la ropa. También la tomó por las muñecas, la obligó a tener relaciones sexuales con él y la agresión ocurrió en el Parque rural de Dalkeith localizado en Midlothian en el 2018. Ahora los seres queridos de la menor de edad se externaron preocupados y temen que nunca pueda superar su terrible experiencia.

“Esto ha tenido un efecto catastrófico. Hemos tratado de fortalecerla después de esto y ahora estamos de vuelta en el punto de partida.”, recalcó el abuelo de la adolescente.

Después de que Sean Hogg se salvó de la cárcel, la famosa escritora, JK Rowling, que se encuentra en Edimburgo, tuiteó su disgusto, lo que provocó millones de comentarios y acciones en línea. Ella escribió: “Escocia Progresista 2023, donde un hombre no va a la cárcel por violar a una niña de 13 años en un parque. A los jóvenes escoceses esencialmente se les dice 'la primera vez es gratis. Aplaudimos cada palabra que dijo JK Rowling y agradecimos la enorme indignación que ha provocado el caso”.

Por su parte, el gobierno local emitió el año pasado directrices instando a los tribunales a centrarse en la rehabilitación en lugar del castigo para los delincuentes menores de 25 años. Un portavoz del Consejo Escocés de Sentencias dijo que “las pautas de sentencias son solo eso: pautas. En su caso, un juez puede decidir no seguir una directriz, pero debe dar sus razones". Además del trabajo no remunerado, Sean Hogg será supervisado y estará en el registro de delincuentes sexuales durante solo tres años.

