Madre dijo que vendió a su hijo con discapacidad en un supermercado, la policía ya no lo busca con vida

El caso del niño Noel Rodriguez Álvarez ha conmocionado a la sociedad estadounidense, pues el pequeño de seis años, quien tiene varias discapacidades y padecimientos está reportado como desaparecido desde noviembre de 2022. Su madre Cindy Rodríguez Singh, dio declaraciones falsas a la policía, por lo que se convirtió en la principal sospechosa de la desaparición. Recientemente el hermano de la mujer, Cantarino Rodríguez, reveló que ella le confesó que vendió al menor a una mujer desconocida en un supermercado de Texas.

La policía de Everman comenzó a investigar la declaración del tío del niño, pero informaron que hasta el momento no hay indicios que indiquen que esto es verdad. En rueda de prensa, las autoridades indicaron que al no encontrar pruebas de la venta del menor, ya no investigan el caso como tráfico de personas, ahora lo hacen como homicidio y descartan la posibilidad de encontrar a Noel con vida.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Tanto la mamá del niño, como su pareja y padrastro, Arshdeep Singh, cuentan con una orden de arresto por abandono del menor. La misma no ha sido cumplimentada debido a que ambos, en compañía de los otros hijos de la mujer huyeron a Estambul.

La madre se convirtió en sospechosa. Foto: especial.

La familia del niño atestiguó que vieron a Cindy maltratar constantemente a Noel, quien nació prematuro, por lo que tiene varias discapacidades, además de afecciones pulmonares, lo que hace que deba usar tratamientos especiales y oxígeno.

Giro en el caso

Debido a que el último lugar en el que el niño fue visto fue en el hogar en el que vivía, la policía ha realizado varias diligencias en el sitio. Un descubrimiento en el patio le dio un giro al caso. Según Craig Spencer, jefe de la Policía de Everman, encontraron una anormalidad en el concreto.

Han realizado excavaciones en el hogar de la familia. Foto: especial.

Les llamó la atención que hubieran realizado una arreglo en un sitio rentado, por retiraron la placa de concreto y realizaron una excavación, para la búsqueda se ayudaron con perros rastreadores, pero no hallaron rastros de Noel, por quien se activó una Alerta Amber y cuyo paradero sigue siendo un misterio.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Revelan que niño con discapacidad desaparecido vivía en un cobertizo con un altar a la Santa Muerte

Habla la madre del niño mutilado de la oreja por su madrastra: "Su papá me lo robó de los brazos"

Niño de 2 años encontrado dentro de la boca de un caimán fue introducido al lago por su propio padre