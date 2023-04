Jack Teixeira, quien filtró información del Pentágono "es violento y puede tener más archivos clasificados"

En una última investigación que se le hizo al sospechoso de la filtración de documentos delicados del Pentágono, se encontró que el joven de 21 años podría ser violento, tener más textos con información clasificada y que incluso sería una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al menos así lo recalcaron los fiscales. Las autoridades afirmaron que el aviador Jack Teixeira adquirió más textos y además de los cargos actuales que se le acusan que fue difundir valiosas estrategias confidenciales dentro de la plataforma de redes sociales, Discord. Que de ahí saltó a demás aplicaciones y rápidamente se propagó.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

El chico tenía varias armas de fuego en su habitación. FOTO: Especial

"Hay un grave riesgo de fuga", declararon los fiscales

Según las autoridades del país norteamericano, Jack Teixeira podría seguir teniendo acceso a más archivos clasificados que de verdad podrían causar daños "extraordinarios" a su nación. Y es que el joven de 21 años —actualmente acusado en virtud de la Ley de Espionaje— no escatimó en divulgar el contenido clasificado propiedad del Pentágono. Ahora un expediente judicial solicita que su detención continúe pues no se puede exponer a que haya otra fuga de información y que cause un mayor problema.

"Es un riesgo continuo tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la comunidad.", puntualizaron los fiscales.

De acuerdo con la presentación del documento, se dice que no existen las condiciones idóneas que puedan garantizar que el acusado ya no revele información adicional, y de hecho, se está valorando su conocimiento y posesión de los documentos delicados que pudo extraer del Pentágono.

"El daño que el acusado ya ha causado a la seguridad nacional de Estados Unidos es inmenso.", recalcaron las autoridades.

Se le detectaron conversaciones en febrero pasado donde quería convertir una minivan en una camioneta de asesinato. FOTO: AP

Y es que el joven Jack Teixierea —de North Dighton, Massachusetts—, trabajó como administrador de sistemas en el Ala de Inteligencia 102 de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Gracias a su puesto de trabajo pudo extraer documentos altamente clasificados y difundirlos en una sala de chat en el sitio de Discord, un servicio de mensajería instantánea y chat de voz donde se comparte información de todo tipo en foros públicos o privados.

¿Por qué las autoridades dicen que es violento?

De acuerdo con los fiscales, el chico de 21 años tuvo —en repetidas ocasiones— “discusiones detalladas y preocupantes sobre violencia y asesinato” en Discord. Asimismo, mientras se describía a Jack Teixeira, se dijo que era un completo peligro para la comunidad y detallaron que poseía varias armas de fuego en su habitación. Además, se investigó que en febrero pasado, le dijo a otra persona que estuvo muy tentado a convertir una "minivan" en una “camioneta de asesinato”, escribieron los fiscales.

Ahora sus abogados buscan regresarlo a casa de su padre, pues desde el arresto hasta la fecha se ha mantenido en la cárcel. FOTO: AP y especial

Por su parte, los abogados del acusado han indicado que instarán al juez a que lo devuelvan a la casa de su padre, ya que hasta este momento, el joven ha estado en la cárcel desde su arresto —a principios de este mes— por los ya mencionados cargos de filtración de inteligencia, en una de las osadías de más alto perfil en años de la historia norteamericana. Y es que entra la información divulgada, se encuentran documentos que detallan la ayuda que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le han mandado a Ucrania. Así como las evaluaciones inteligencia que ha hecho EU a sus aliados, lo cual podría tensar su relación con las mencionadas naciones.

Algunos muestran detalles en tiempo real de febrero y marzo sobre las posiciones en el campo de batalla de Ucrania y Rusia entre otros números precisos de equipos de campo de batalla perdidos y recién llegados al territorio de Europa Occidental desde sus aliados. Cabe destacar que la semana pasada, la Fuerza Aérea de Estados Unidos suspendió al comandante administrativo del 102º Escuadrón de Apoyo de Inteligencia en espera de una mayor investigación. También se eliminó el acceso de cada líder a los sistemas clasificados. Sin embargo, ahora los documentos filtrados generaron dudas entre los aliados del país sobre su capacidad para mantener secretos.

No se ha publicado cuál será el castigo, pero sí se sabe que se le acusó de espionaje. FOTO: Especial

Sigue leyendo: