Caso Anthony Avalos: dan cadena perpetúa a los padres que torturaron hasta la muerte al niño de 10 años

Los padres del pequeño niño Anthony Avalos fueron sentenciados, este martes, a cadena perpetúa, tras ser hallados culpables por el homicidio del pequeño de 10 años de edad, quien perdió la vida en 2018, luego de ser víctima de maltrato infantil. Los desgarradores sucesos ocurrieron en California, Estados Unidos. No obstante, el caso se popularizó en otros países debido a la crueldad con la que actuaron los progenitores del menor.

Este martes, a casi cinco años del crimen, un juez del condado de Los Ángeles halló culpables de homicidio en primer grado a Heather Barron, de 33 años, y a su novio Kareem Leiva, de 37, esto durante un juicio sin jurado. La pareja no solo fue juzgada por el homicidio de Anthony Avalos, sino que también se les acusó por tortura y abuso infantil contra Destiny, de 13 años, y Rafael, de 12, ambos hermanos de la víctima mortal. Cabe mencionar que la Fiscalía pedía pena de muerte para la pareja, pero esta opción fue descatarda por el juez.

El pequeño presentaba quemaduras en el cuerpo y golpes. Foto: especial.

"Monstruos": habla hija de la pareja homicida

Durante el juicio, la hermana del menor y también una víctima, Destiny habló en contra de su madre y su padrastro. “Han pasado cinco años sin mi hermano, mi mejor amigo. Anthony era todo para mí y mi familia. Era muy especial para todos y lamentablemente por estos dos monstruos ya no está aquí. Ellos dos me quitaron la oportunidad de llevar una vida normal como una niña normal”, dijo la pequeña, sin poder terminar sus oraciones.

La abuela del menor, Concepción Ramírez, dio unas palabras durante su declaración en el juicio. La mujer lamentó la muerte de su nieto y arremetió en contra de la madre del niño a quien acusó por no haber amado al infante. “Decir estas palabras es muy doloroso; yo me pregunto qué hubiera sido mi nieto: ¿bombero? ¿policía?, ¿abogado?, ¿doctor?. En tu incapacidad de amar nunca viste el ser maravilloso que tenías como hijo. Ni los animales hacen lo que tú hiciste”, dijo la mujer.

El padrastro de la víctima también estuvo involucrado en el abuso. Foto: especial.

Una vida de maltrato

La muerte de Anthony Avalos dejó al descubierto una vida de maltrato y agresiones por parte de su madre, Heather Barron y su pareja, Kareem Leiva. El menor fue hallado sin vida dentro de su casa en California en 2018. Fue su madre quien llamó a emergencias y pidió ayuda médica ya que su hijo aparentemente no respiraba. No obstante, cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron una escena horrible, el cuerpo de la víctima no tenía pulso, ni respiraba; además, presentaba múltiples lesiones, quemaduras de cigarrillos y estaba tan demacrado que pensaron que era un paciente de cáncer. Debido a su condición médica, el pequeño fue llevado de urgencia a un hospital al Mattel Children's Hospital, donde fue declarado muerto el 21 de junio de ese año.

De acuerdo con el fiscal del caso, Anthony falleció por la mezcla de diversos factores: deshidratación severa, inanición, dos semanas de tortura, no haber sido llevado al hospital y un traumatismo contundente en la cabeza. "Todas esas cosas fueron cometidas por ambos acusados", dijo el funcionario durante el juicio contra los padres del menor. Por su parte, los hermanos de la víctima, quienes también eran maltratados por la mujer, revelaron al juez las distintas formas en las que su madre y su pareja los torturaban.

Los menores contaron que su madre los obligaba a comer salsa picante hasta que ya no toleraban más. Además, el novio de la mujer, forzaba a los niños a arrodillarse diariamente en arroz crudo sobre el piso, esto hasta que sus rodillas sangraban. Por si fuera poco, los agresores hacían que los pequeños levantaran pesas con un ladrillo en la cabeza y, al mismo tiempo, le azotaban en las piernas con un cordón de aspiradora. De igual manera, el menor no era alimentado y se le privaba de líquidos, por lo que constantemente se deshidrataba.

Con toda la evidencia y testimonios escuchados durante el juicio, el juez decidió condenar a los padres del menor a cadena perpetúa. “La brutalidad que se infligió a este niño pequeño fue inimaginable. Ningún niño debería soportar este tipo de violencia y tortura a manos de las personas que se supone que lo aman y lo protegen del mal”, dijo la Fiscalía luego de que el juez anunció su veredicto.

