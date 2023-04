Indignante: mujer tortura y abusa de su hijastro de 8 años de edad

Las imágenes de un pequeño que, totalmente desnudo, caminaba cargando una caja con ropa para lavar en una comunidad rural ubicada al sur de Veracruz, causaron indignación entre los usuarios de redes sociales.

Vecinos de la colonia Dante Delgado, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, compartieron las imágenes en las que se ve al pequeño Alí, de solo ocho años de edad, llorando y caminando desnudo por una zona despoblada de la localidad.

Su madrastra, identificada como Patricia “N”, lo castigó en esa jornada cortándole con unas pinzas parte de la oreja izquierda y enviándolo a un arroyo cercano a lavar ropa, aunque el pequeño estaba totalmente desnudo.

El vecino que estaba documentando los hechos le sugiere al pequeño que se ponga algo de ropa, a lo que el niño se niega por miedo a que su madrastra lo vea y lo castigue aún de peor manera.

“Me agarró de los pies y me mordió con la pinza. Voy a lavar al río, me dijo que no dijera nada”, señaló el menor en el video.

De acuerdo con testigos, los abusos y torturas en contra del pequeño Alí han sido frecuentes por parte de la mujer, dejándolo días sin comer, insultándolo y golpeándolo.

Tras la denuncia, autoridades del DIF municipal resguardaron a Alí y agentes de la Fiscalía de Veracruz buscan a la presunta responsable del maltrato del infante.

