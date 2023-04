Famoso exluchador de la WWE es acusado de desviar millones de dólares: podría ser condenado a 120 años de cárcel

De los reflectores de la máxima empresa de lucha libre a permanecer toda la vida en prisión. Así es el panorama actual del exluchador de la World Wrestling Entertainment (WWE), Ted Dibiase Jr., quien en recientes días saltó a las primeras planas de los periódicos estadounidenses luego de que fuera acusado de "malversación de millones de dólares en seguridad federal".

El caso tiene en conmoción a los fanáticos del denominado deporte espectáculo.

El hijo del popular luchador Ted Dibiase, conocido en el ámbito como "El hombre del millón de dólares", podría enfrentar hasta 120 años de prisión si es declarado culpable de múltiples cargos de fraude electrónico. Cabe señalar que los fondos que presuntamente desvío el exluchador eran destinados a familias necesitadas y personas de bajos ingresos en el estado de Mississippi.

Hay que recordar que Ted Dibiase Jr. perteneció a la WWE del año 2000 al 2010, fecha en la que alcanzó su punto máximo de la mano de estrellas como Randy Orton y Cody Rhodes en un grupo que denominaron "Legacy". Todas esas glorias quedaron en el pasado. Ahora se le acusa presuntamente de obtener fondos federales de manera fraudulenta.

La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia anunció el jueves pasado que John Davis, Christi Webb y Nancy New, entre otros, "que se apropiaron indebidamente para su propio uso y beneficio personal”. Por su parte, DiBiase Jr., de 40 años, está acusado de seis cargos de fraude electrónico.

Cuatro cargos de lavado de dinero, dos cargos de robo relacionados con programas que reciben fondos federales, así como un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cometer robo relacionado con programas que reciben fondos federales. fondos federales.

“DiBiase supuestamente usó estos fondos federales para comprar un vehículo y un bote, y para el pago inicial de la compra de una casa, entre otros gastos”, dijo el jueves el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa

Davis fue el director ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi (MDHS). Como parte del presunto esquema, después de que se emitieron fondos federales para MDHS, Davis ordenó a MDHS que otorgara los fondos a dos organizaciones sin fines de lucro, Family Resource Center of North Mississippi Inc. (FRC) y Mississippi Community Education Center (MCEC), que fueron operadas por Webb y New, respectivamente.

Luego, Davis supuestamente ordenó a Webb y New que otorgaran contratos falsos a varias personas y entidades supuestamente para la prestación de servicios sociales, incluidos al menos cinco contratos falsos que se otorgaron a las empresas de DiBiase, Priceless Ventures LLC y Familiae Orientem LLC.

