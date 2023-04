Denuncian abusos en legendaria escuela de cocina de Francia

Los aprendices de una de las mejores escuelas de hostelería de Francia se niegan a trabajar hasta que los jefes tomen medidas contra el supuesto acoso sexual, los comentarios homófobos y los insultos de los profesores.

El grupo Vatel presume de ingresar 99 millones de dólares al año a través de sus 52 escuelas de hostelería repartidas por todo el mundo, pero desde el 27 de marzo, unos 60 estudiantes de tercer curso en París de la escuela Vatel se niegan a trabajar en su restaurante, en señal de protesta por el comportamiento de algunos profesores.

Una estudiante, que accedió a hablar bajo condición de anonimato, describió un ambiente de trabajo tóxico desde su primer año.

"Nos gritaban todos los días. Me decían: 'Eres una mierda'. Estaba tan angustiada que por la mañana lloraba y por la noche vomitaba", relató.

En 2014, los mejores chefs franceses pidieron públicamente que se pusiera fin a la violencia similar a las novatadas que golpeó a algunas de las cocinas más prestigiosas del país. Más de ocho años después, los estudiantes de Vatel afirman que aún queda trabajo por hacer.

Los alumnos de tercer curso siguen asistiendo a clase, pero se niegan a trabajar en el restaurante. Otra alumna dijo que su jefe de pastelería le tocaba la espalda y le acariciaba los brazos desde su primera semana de formación.

La mujer denunció este comportamiento inapropiado a la dirección, pero no supo nada a continuación, aseguró.

Las tres mujeres dijeron que a menudo tenían que consolar a estudiantes de primer año llorando, después que el mismo pastelero les susurrara comentarios obscenos al oído o les diera palmadas en las nalgas con una espátula.

“A menudo me agarraba del cuello, preguntándome qué había hecho con mi novio el fin de semana", explicó.

Las tres mujeres señalaron que otros dos cocineros también gritaban a los alumnos.

"Solían perder los nervios, insultaban a los alumnos, les decían que eran unos inútiles y que nunca tendrían éxito", aseguró la tercera testigo.

Uno de esos cocineros le puso a sabiendas una sartén caliente en la mano, quemándola. La joven asegura estar decepcionada de estar formándose en una escuela tan atrasada, cuando el resto de la industria estaba tomando medidas contra el sexismo y el acoso.

Un cuarto estudiante, un hombre joven, consideró que la escuela debería hacer algo mejor por los 12 mil 500 dólares que cada alumno pagaba al año.

"Para todo el dinero que estamos desembolsando, no es realmente la escuela con la que soñábamos. El pastelero nos lanza cuencos y batidores", explicó.

En la planta del restaurante, el jefe no era mejor, aseguró una cuarta mujer que se graduó en la escuela en 2020. "Me susurraba al oído: 'Me pones cachondo, te deseo'", dijo.

Según el sitio web de investigación Mediacites, 141 estudiantes solicitaron al fundador de Vatel, Alain Sebban, en 2020 que actuara contra el desprecio y la falta de respeto del personal docente. La dirección entregó la petición a su hijo Dov Sebban, que dirige la escuela parisina, pero los estudiantes dicen no haber recibido respuesta.

La dirección de la escuela dijo que solo habían recibido una carta en 2019 con quejas sobre la administración de la escuela, pero en un mensaje a los estudiantes fechado el 27 de marzo, Sebban dijo que tomó medidas después de las acusaciones en 2022 contra dos profesores por comentarios y gestos degradantes.

La dirección declaró que dos docentes, un jefe de cocina y un jefe pastelero, habían sido sancionados, pero se negó a compartir los detalles de su castigo.

El 5 de abril, Sebban envió una segunda carta a los alumnos, en los que admitía un comportamiento claramente inaceptable y prometía contratar consultores externos para establecer un sistema de denuncia de este tipo de incidentes. Según la dirección, este estaría en marcha desde septiembre.

Por el momento, no se ha despedido a ningún miembro del personal.

Los estudiantes están de vacaciones escolares esta semana y aún no han decidido si reanudarán la huelga a su regreso.

Con información de AFP

