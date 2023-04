Tocó un timbre por error y recibió un disparo en la cabeza: nuevo caso de racismo sacude EU

Un adulto mayor, de 85 años de edad, fue arrestado en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, luego de que le disparó en la cabeza a un adolescente afroamericano, de 16 años de edad. De acuerdo con primeros reportes, el joven tocó el timbre de su agresor por equivocación, no obstante cuando el hombre abrió la puerta estaba armado y rápidamente disparó en la cabeza del menor.

De acuerdo con el fiscal del condado de Clay, Zachary Thompson, en el crimen hubo un factor racial: “puedo decirles que hubo un componente racial en el caso”, dijo. El funcionario también declaró, ante medios locales, que la víctima, un estudiante de música, recibió dos disparos, uno en la cabeza y el otro en un brazo. Aparentemente, el joven se equivocó de casa y tocó el timbre equivocado cuando se dirigía a recoger a sus dos hermanos menores.

Por su parte, el agresor fue identificado como Andrew Lester, de 85 años. El sujeto enfrenta dos cargos por delitos graves y se emitió una orden de arresto contra él. La fianza de Lester se fija en $200 mil dólares (cerca de cerca de 3 millones y medio de pesos mexicanos). Cabe mencionar que si el adulto mayor es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua por el cargo de asalto y de 3 a 15 años por acción criminal armada.

El agresor fue detenido. Foto: especial.

Las autoridades acusan a Lester por disparar dos veces al estudiante de música a través de un vidrio en el frente de la casa, a solo una cuadra de la propiedad donde sus hermanos gemelos menores esperaban que los recogieran.

Así fue el cruel ataque

La víctima pretendía recoger a sus hermanos menores que estaban siendo cuidados por una mujer, pero en su camino se confundió de casa y llegó a la entrada de la casa de Lester alrededor de las 10:00 horas del 13 de abril, tocó el timbre e inmediatamente el propietario le disparó en la cabeza. El joven sobrevivió a sus terribles heridas y fue dado de alta del hospital después de sólo cuatro días.

Paul, el padre de la víctima habló ante la prensa sobre lo ocurrido a su hijo. En su testimonio, el hombre aseguró que su hijo sigue recibiendo atención médica y que su estado de salud evoluciona favorablemente con el pasar de los días. El padre del adolescente señaló que espera que el adulto mayor acusado por el crimen reciba su castigo. “Creo que es apropiado, no puedes enviar un mensaje a la sociedad de que está bien dispararle a la gente negra en la cabeza solo por tocar el timbre".

El adolescente es un joven talentoso para la música. Foto: especial.

Por su parte, la tía de la víctima comentó que la agresión no fue un error. “Esto es un crimen de odio. No le disparas a un niño en la cabeza porque tocó el timbre”, dijo. Se acercó a la puerta, tocó el timbre. Un hombre abrió la puerta, lo miró a los ojos y le dijo no vuelvas nunca más mientras le disparaba en la cabeza.”, dijo.

'Mi sobrino se cayó y el hombre le volvió a disparar, pudo levantarse y corrió hacia el vecino, que no le abrió la puerta. Corrió hacia tres casas antes de que uno de los vecinos le dijera que levantara las manos y se acostara en el suelo y luego se tumbó en el suelo como si se hubiera desmayado antes de que el vecino llamara a la policía para pedir ayuda. Escuchas estas historias sobre el racismo en Estados Unidos y piensas qué triste es eso”, agregó la tía de la víctima.

