Jack Teixeira, el joven que hackeó al Pentágono, pasaría 15 años en prisión

El mundo entero sigue conmocionado de que un joven de solo 21 años pudiera extraer u divulgar información tan delicada del Pentágono. Ahora el fiscal general Merrick Garaland confirmó que el acusado ha sido imputado y de resultar culpable de los dos delitos que se le acusan podría pasar... solo 15 años en prisión. Sin embargo, el funcionario se negó a compartir si había otros involucrados en el caso. Asimismo enfatizó que las implicaciones de seguridad nacional en sus primeras declaraciones durante la comparecencia en el tribunal... no fueron solo llevarse los documentos "a casa" sino haberlos transmitido en Internet.

Cabe destacar que Jack Teixeira compartió la información en Discord, sin embargo lo hizo en un grupo cerrado. Parece ser que el verdadero responsable fue un adolescente de 17 años que sacó la información del chat "privado" y la subió a un foro público. De ahí terminó en canales de Telegram e inmediatamente atrajo la atención de la prensa internacional. Así que aunque el miembro de la Guardia Nacional sí es responsable de la extracción del material clasificado, no se le puede adjudicar la responsabilidad absoluta de difundir esta información.

Jack Teixeira compareció esta mañana ante el juez magistrado de la Corte de Distrito de Massachusetts, David Hennessy. FOTO: Especial

“Las personas que firman acuerdos para poder recibir documentos clasificados reconocen la importancia para la seguridad nacional de no divulgar esos documentos, y tenemos la intención de enviar ese mensaje, lo importante que es para nuestra seguridad nacional”, detalló el fiscal general Merrick Garaland.

Esta información la dio a conocer durante una conferencia de prensa en Washington DC poco después de que el miembro de la Guardia Nacional Aérea de 21 años fuera acusado de filtrar los documentos en línea formalmente. Merrick Garaland no emitió mayores comentarios cuando se le preguntó si el caso se extendería más allá de los cargos federales y llegaría a un tribunal militar. Por ahora solo se espera a una audiencia de detención programada para el próximo miércoles 19 de abril.

“Su primera aparición fue esta mañana, y realmente ya no puedo hablar. Es una investigación en curso.”, finalizó el funcionario estadounidense Merrick Garaland.

Familiares de Jack Teixeira acudieron al Tribunal Federal de Moakley para presenciar la comparecencia contra su hijo. FOTO: AFP

Jack Teixeira, el joven más polémico en todo EU

Este es el nombre del hombre más polémico en todo Estados Unidos, pues actualmente carga con la sospecha de haber ejecutado una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono durante la última década. Este viernes finalmente fue imputado por los delitos de transmisión y extracción de información clasificada. El juez magistrado de la Corte de Distrito de Massachusetts, David Hennessy, leyó los cargos en su contra, los cuales fueron: retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional y extracción no autorizada de información clasificada y materiales de defensa.

Le podrían esperar... ¿solo 15 años de cárcel?

A pesar de la magnitud y el alcance de su delito, el joven solo tiene 21 años y estuvo en la posición de técnico en informática desde el 2022, por lo que la pena máxima que podría enfrentar sería solo de 15 años de cárcel. En una declaración jurada y presentada a la corte por investigadores del Buró Federal de Investigaciones (más conocido por sus siglas FBI) se confirmó que tenía dicha autorización al acceso de la documentación clasificada un año antes de este terrible incidente. Asimismo, el escrito presentado especifica que él empezó a publicar la información desde diciembre del año pasado y a través de redes sociales. Primero lo hizo a través transcripciones textuales y luego compartió imágenes de documentos marcados como clasificados.

Aunque en la declaración jurada los investigadores no especifican la plataforma usada, reportes de los diarios estadounidenses como el The New York Times y The Washington Post señalaron que usó la plataforma de Discord, dentro de un chat que funge como foro de información. En específico, uno de los documentos contenía información sobre el "estado del conflicto de Rusia-Ucrania, incluyendo el movimiento de tropas en una fecha particular". Asimismo, el FBI relató —ante la corte— que entrevistó —el pasado 10 de abril— a uno de los usuarios de Discord, la página donde Jack Teixeira difundióel material clasificado.

El fiscal general Merrick Garaland no quiso ahondar en detalles dado que "la investigación continúa su curso". FOTO: Getty Images

En la entrevista, el usuario contó que Jack Teixeira le había revelado que decidió comenzar a tomar fotografías de los documentos porque temía ser descubierto transcribiéndolos en su lugar de trabajo.

¿Quién es Jack Teixeira?

El joven de 21 años fue identificado por las autoridades estadounidenses como principal sospechoso de colgar cientos de documentos secretos del Pentágono en Internet. Su nombre es Jack Teixeira y es un trabajador de una base militar aficionado a los videojuegos que quería impresionar a su grupo de amigos virtuales. Fue arrestado el pasado jueves por el FBI, después de que medios como The Washington Post publicaran extensos perfiles sobre el avatar del filtrador en la red social Discord, donde presuntamente publicó los documentos.

Según The New York Times, el joven no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como ha sido el caso de el material divulgado en WikiLeaks, sobre los Papeles del Pentágono. Y aunque revelan información sensible sobre la guerra de Ucrania, no parece que Jack Teixeira tomara parte en el conflicto. Miembros del grupo de Discord donde el sospechoso supuestamente filtró los documentos le dijeron al periódico que las publicaciones eran "puramente informativas". Con todo, las filtraciones muestran detalles comprometedores de la estrategia ucraniana, y arrojan luz el espionaje de Estados Unidos a sus propios aliados, como Corea del Sur o Israel.

FOTO: AFP

Se unió a un foro gamer que también hablaba sobre armas, memes, etc.

El foro al que Jack Teixeira pertenecía, estaba especialmente dedicado a discutir temas sobre videojuegos, armas de fuego e incluso memes racistas, según lo confirmado por los medios estadounidenses. El joven de 21 años se llevaba a casa documentos en papel de la base militar en la que trabajaba y los fotografiaba. Después compartía estas imágenes en el grupo virtual, en el que participan entre 20 y 30 personas, algunos aún en edad adolescente.

La madre del acusado habló con el The New York Times y confirmó que el joven había estado trabajando en el turno nocturno en una base de Cape Cod, y que recientemente había cambiado su número de teléfono. En vídeos a los que tuvo acceso el The Washington Post se ve al chico practicando tiro con un rifle mientras grita insultos racistas y antisemitas. A la par, cuando el FBI registró la casa de Jack Teixeira encontró varias armas de fuego. El caso en sí ha despertado dudas sobre cómo un joven que llevaba poco tiempo trabajando para el Pentágono ha podido tener acceso a material tan sensible.

Jack Teixeira no actuó solo, pues había un grupo detrás que lo alentaba a seguir filtrando la información, una parte de ellos conformados por adolescentes. FOTO: AP

El Pentágono "se lava las manos" y tacha el acto de "criminal y deliberado"

Por su parte, el Pentágono consideró la filtración del centenar de documentos como un "acto criminal deliberado", sin embargo no explicó cómo es que el joven —que lleva poco más de tres años en la Guardia Nacional de Massachusetts— ha podido acceder a información tan clasificada que compromete a los aliados de Estados Unidos y dan detalles sobre los planes del país norteamericano y la Alianza Atlántica para reforzar la ofensiva antirusa en Ucrania.

Según The New York Times, Jack Teixeira comenzó a trabajar para la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts en octubre de 2021, en el Ala de Inteligencia 102. Durante varios meses, los documentos se quedaron en el grupo de Discord, que requiere una invitación para entrar, hasta que recientemente uno de sus miembros —de 17 años— publicó varias docenas en un foro público de la misma red social. De ahí se propagaron por canales de Telegram rusos y empezaron a atraer la atención de los medios. No se ha especificado quién es el otro adolescente que maximizó el alcance de los documentos filtrados, pero la lluvia de filtraciones comenzó el viernes pasado, continuó el fin de semana y se ha prolongado hasta esta semana.

Con información de EFE*

