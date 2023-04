Detienen a Jack Teixeira, el guardia nacional de 21 años que filtró documentos del Pentágono

La Oficina Federal de Investigación —mejor conocido como el FBI— finalmente detuvo al supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos que han puesto en una posición realmente incómoda a Estados Unidos. El operativo se llevó a cabo el día de hoy —jueves 13 de abril— en la localidad de North Dighton del estado de Massachusetts. Este es evento que más a generado un impacto negativo en los últimos días y el más grave en más de una década. El "hacker" fue identificado como Jack Teixeira de solo 21 años. A través de un comunicado, el Buró Federal de Investigaciones confirmó que efectuó el arresto mas no que la persona detenida era el tan aclamado miembro de la Guardia Nacional.

Era miembro de la Guardia Nacional de Massachusets

El sujeto de solo 21 años era miembro activo de la Guardia Nacional del área de Massachusets y a través de la plataforma de mensajería instantánea llamada "Discord" es que filtró el centenar de documentos sensibles. Aunque no se ha confirmado la identidad del reciente detenido, versiones periodísticas de los medios locales confirmaron que Jack Teixeira fue la persona arrestada el día de hoy. En las impactantes imágenes que se tomaron del operativo —capturadas por las televisoras estadounidenses— se puede apreciar como un gran dispositivo policial rodea la vivienda del sospechoso.

Desde helicópteros sobrevolando el lugar hasta varios elementos militares que esposaron al joven y se lo llevaron del lugar. Cabe destacar que alguno de los escritos difundidos por Jack Teixeira estaban catalogados con la leyenda "top secret", y de acuerdo con la investigación preliminar, divulgado principalmente por un hombre que usaba el seudónimo de "OG". Este internauta le dijo a los miembros de la conversación —donde compartió los textos— que pasaba "parte del día dentro de una instalación de seguridad en la que están prohibidos los celulares y otros aparatos electrónicos" y que "trabajaba a destajo durante horas" preparando documentos "para compartirlos con sus compañeros en el servidor Discord".

La prensa divulgó la identidad del sospechoso

Las autoridades federales no habían podido identificar al autor de las filtraciones, sin embargo los diarios estadounidenses como el The Washington Post y el The New York Times publicaron el nombre del sospechoso este jueves 13 de abril. De acuerdo al primer diario, Jack Teixeira pudo acceder a información clasificada gracias a su trabajo como técnico informático en una base de la Guardia Nacional Aérea de Massachusets. Tras acceder a los documentos, supuestamente los colgó en la plataforma Discord —popular entre aficionados a los videojuegos—, con el objetivo de impresionar a otros jóvenes.

Posteriormente, esos documentos se difundieron por otras redes sociales, como Telegram y Twitter, y acabaron en las portadas de todos los diarios de todo el mundo. Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden —que en estos momentos está de visita en Dublín—, dijo que el Departamento de Justicia estaba "cerca" de saber más sobre la filtración de documentos secretos del Pentágono, adelantando así la detención de Jack Teixeira.

El joven solo tiene 21 años, es técnico en informática y se cree que sí pertenece al cuerpo de la Guardia Nacional norteamericana. FOTO: Especial

Merrick Garland aseguró que la detención del sospechoso tiene que ver con la filtración

El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland ofreció los detalles del caso en una rueda de prensa. Dijo que la detención del sospechoso tiene “conexión con una investigación sobre una supuesta apropiación, retención y transmisión de información clasificada sobre defensa nacional”. Además de que se produjo “sin incidentes”. Ahora los investigadores sospechan que el detenido fue el responsable del chat en el que se filtraron los documentos confidenciales, donde otros aficionados —principalmente a los videojuegos— compartían información delicada.

El arresto se produjo después de que las fuerzas de seguridad registraran su domicilio. En las imágenes emitidas por la cadena de televisión CNN nos muestran a los vehículos militares estadounidenses que rodean la vivienda Jack Teixeira, donde se cree que es el que viste una camiseta gris y pantalones cortos rojos además de encontrarse esposado y rodeado de agentes del ejército. Cabe destacar que los documentos filtrados hablan —sobre todo— de la guerra en Ucrania, otros puntos en conflicto bélico en el resto del mundo como: desde China hasta Oriente Próximo.

Así como la publicación de contenido sobre las tensiones entre Washington y algunos de sus aliados, como Israel o Corea del Sur. Algunos de esos textos estaban marcados con la etiqueta “NOFORN”, que indicaba que la información era tan delicada que no debía compartirse con extranjeros. Unas horas antes de la detención de Jack Teixeira, el portavoz del Pentágono Pat Ryder ofreció una conferencia de prensa en la que no quiso confirmar la identidad del técnico en informática, esto con el argumento de que la investigación sobre el caso se encuentra en curso. Se limitó a subrayar que la filtración es un “acto delictivo deliberado” y que tras su arresto deberá comparecer ante una corte federal de Massachusetts para una vista preliminar sobre los cargos de extracción no autorizada de información clasificada de defensa nacional.

De momento se desconoce si Jack Teixeira cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre. Nadie respondió por él cuando se le contactó telefónicamente en un número que se cree pertenece a su madre.

Discord está cooperando con las agencias de la ley

Se cree que la filtración comenzó en un sitio web llamado Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los aficionados a los videojuegos por internet. La plataforma ofrece chats con texto, voz y video y se describe como un lugar “donde puedes pertenecer a un club escolar, un grupo de videojuegos o una comunidad artística mundial”. En uno de esos foros —originalmente creado para discutir una amplia gama de temas— los miembros empezaron a hablar de la guerra en Ucrania. Según un integrante del chat, un internauta no identificado colocó allí documentos que dijo "eran secretos", primero transcribiéndolos acompañados con sus propios pensamientos y, hace unos meses, subiendo imágenes de páginas dobladas.

Las autoridades han comentado que existen pocas maneras por las cuales se podría haber accedido a los documentos, lo que ofrece pistas sobre quién fue el responsable. Por lo general en presentaciones oficiales secretas, la información es compartida de manera electrónica, como ocurrió con los documentos compartidos en Discord.

Agentes del FBI acudieron el jueves a la casa de Jack Teixeira en Massachusetts. Cerraron calles y rodearon la residencia con mucha fuerza especial táctica. FOTO: AP

Con información de AP y EFE*

