Estados Unidos derriba un objeto no identificado que sobrevolaba Alaska: Biden dio la orden

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó este viernes que el Pentágono derribó un objeto no identificado que durante 24 horas sobrevoló Alaska. En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que la orden vino directamente del presidente Joe Biden.

El ejército estadounidense envió un avión para observar el objeto antes de que fuera derribado y "la evaluación del piloto fue que no estaba tripulado" y que parecía no tener un sistema de propulsión o controles que le permitan moverse, declaró el funcionario.

Y detalló que era más pequeño que el pasado, "aproximadamente del tamaño de un coche chico", y que éste volaba a unos 12 mil metros de altura. Asimismo, precisó que el presidente estadunidense dio la orden de derribarlo porque suponía "una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo".

El incidente se produjo en las últimas horas, dijo el funcionario, quizás hacia las 19:30 GMT. es decir, cerca de las 13:30 horas, tiempo de México. El artefacto fue abatido en el norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá, y cayó en agua helada, lo que facilitará su recuperación, agregó el vocero.

"Esperamos poder recuperar los restos, ya que cayeron no sólo en nuestro espacio territorial sino en lo que creemos que es agua congelada", y aclaró que aun no se sabe nada del objeto."No sabemos a quién pertenece, si a un Estado o a una empresa", dijo. "No entendemos el propósito", añadió.