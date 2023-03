Más de mil migrantes se entregan a la Patrulla Fronteriza en El Paso

Por lo menos mil migrantes cruzaron el río Bravo hasta la frontera con Estados Unidos en El Paso, Texas, motivados por un rumor acerca de que las autoridades norteamericanas les brindarían apoyo humanitario.

La confusión se produjo luego de que, tras el incendio registrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, el comisionado de Fronteras de Estados Unidos, Troy Miller, señaló que habría la posibilidad de atender a algunos heridos, aunque se revisaría la situación caso por caso.

“Estamos entristecidos por el trágico incendio en Juárez y ofrecemos nuestras profundas condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos. La Oficina de Campo de Protección de Fronteras está ayudando en las labores de rescate y está lista para brindar permisos humanitarios, analizando caso por caso, para que aquellos que hayan sufrido heridas severas puedan ser atendidos en Estados Unidos”, declaró Miller.

En el grupo había algunos niños. Foto: Patrulla Fronteriza

Sin embargo, en los hechos, la frontera no está abierta, motivo por el cual los más de mil migrantes fueron detenidos por autoridades de la Patrulla Fronteriza al pisar suelo estadounidense en El Paso.

“Más de mil migrantes, la mayoría de Venezuela, fueron capturados por agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, después de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. La autoridad los expulsará bajo las normas del Título 42 y el Título 8. Los procedimientos de expulsión no han cambiado”, señaló Anthony Good, jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso.

Los migrantes capturados serán expulsados. Foto: Patrulla Fronteriza

Más temprano, las autoridades habían reportado la captura de seis personas, vestidas con ropas tácticas, las cuales también intentaban ingresar a los Estados Unidos sin cumplimentar los requisitos de aquel país.

“La gente no debe creer a los traficantes o a otras personas que les dicen que las fronteras están abiertas. No lo están y la gente no debería hacer este peligroso viaje. Los migrantes que hagan una entrada irregular al país se enfrentan a la expulsión y deportación”, añadió Raul Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza.

El punto fronterizo de Ciudad Juárez es uno de los más usados por los migrantes en su esfuerzo por llegar a los Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, durante marzo se logró capturar a mil 100 personas al día, y durante el año pasado se detuvo a 224 mil más.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Sigue leyendo

Incendio en Ciudad Juárez: Senado frena propuesta de comparecencia de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard

VIDEO | Migrantes llevan mariachi a estadounidense señalado por racismo: agredió a un vendedor mexicano

Incendio en Ciudad Juárez: identifican a ocho presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes