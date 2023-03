"No era Putin": Ucrania insiste en que el presidente ruso utiliza dobles y no estuvo en Mariúpol

El gobierno de Ucrania inició la teoría de que el presidente ruso Vladimir Putin estaría utilizando dobles para realizar algunas apariciones en público, y recientemente esta hipótesis ha cobrado fuerza desde la última visita del mandatario al pueblo ucraniano de Mariúpol.

A raíz de de esta aparición, los servicios de inteligencia ucranianos vuelven a poner en duda que Putin haya sido la persona quien visitó la ciudad de Mariúpol y aseguran que, en su lugar, el presidente ruso envió a un doble, acción que advierten han estado haciendo en diversas ocasiones.

Fotos tomadas al presidente revelarían la verdad a cerca de sus dobles | Foto: AFP

Pero esta especulación no se ha quedado en redes sociales ni entre el pueblo ucraniano, el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, sosotiene esta versión e incluso compartió un tuit en el que se aprecian supuestas diferencias en la barbilla del mandatario ruso en tres apariciones públicas distintas: "¿Cuál crees que es el verdadero?", escribió en la imagen, done aparecen tres supuestos rostros de Putin.

En la primera imagen se muestra el rostro de perfil de Vladimir Putin en Moscú el 21 de febrero del 2023, señalando con un circulo rojo su barbilla, en la segunda foto aparece el mandatario en Sevastopol el 18 de marzo del 2013 y se señala la misma parte pero ahora se aprecia un tanto más abultada y en la última fotografía, tomada el 19 de marzo de 2023 se le ve un mentón al parecer diferente.

Diversos analistas han destacado que los lóbulos de las orejas de Putin son distintos en varias de sus apariciones, igual que un pequeño lunar en su cara, además ha resaltado cambios en los pómulos y en la mandíbula, sin embargo, los defensores del presidente ruso, aseguran que los cambios en la fisonomía de su rostro son a causa de las operaciones de estéticas a las que se ha sometido.

Pero esto no ha sido suficiente para que fuentes ucranianas desistan en que Putin no estuvo realmente en Mariúpol y la versión se hace más potente al resaltar que durante su visita hubo escasas medidas de seguridad y en que el presunto doble "no mantuvo conversaciones largas" para evitar errores durante su paseo por la ciudad.

Varias teorías estarían confirmando que Putin tiene al menos 3 dobles | Foto: AFP

"Los paseos espontáneos de Putin alrededor de Mariúpol, sin bloquear las calles y sin una caravana de guardias, en medio de una ciudad ocupada son poco realistas. El presidente estaba en ese momento a muchos cientos de kilómetros de distancia, completamente seguro", señalaron funcionarios.

