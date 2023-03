Atroz crimen: acechó sigilosamente a un chico de 15 años y lo asesinó cuando iba a casa

El año pasado, un terrible incidente conmocionó a la localidad de Woodhouse Hill, en Huddersfield, Reino Unido. Dos menores de edad de 17 y 15 años acecharon y mataron a otro de 15. Finalmente hoy se declaró culpable al mayor, quien en ese entonces tenía 16. De acuerdo con las investigaciones policiales, la víctima llamada Khayri Mclean salía de su instituto, el North Huddersfield Trust School. Incluso le mandó un mensaje a su novia de que "había tenido un buen día" y de que ya se dirigía su casa. Sin embargo, con un cuchillo de 30 centímetros y un pasamontañas que les cubriese la identidad... este par decidió hacerle daño a como dé lugar.

Uno de los amigos de la víctima le confesó al jurado que Khayri Mclean se había integrado a una pandilla, pero se arrepintió y los dejó. FOTO: Especial

El cuchillo penetró el pulmón y el corazón de Khayri Mclean, pero afortunadamente, el segundo implicado ya fue declarado culpable de asesinato, al menos por el jurado del Tribunal de la Corona de Leeds. De acuerdo con los fiscales, solo uno de los adolescentes fue quien cometió el atroz acto, pues esperó fuera de su escuela ubicada en Huddersfield, West Yorkshire. Sin embargo, al ser ambos quiénes lo atacaron y estar armados con el arma blanca además de vestir un pasamontañas, automáticamente pasó a ser su cómplice de crimen.

Medios locales detallaron que momentos antes del ataque, el menor de edad Khayri Mclean le había enviado un mensaje a su novia, Shyana James, de 16 años. En el escrito, el le detallaba que "había tenido un buen día" y que estaba caminando para encontrarse con ella. Esto ocurrió el 21 de septiembre del año pasado. Y es que el Tribunal de la Corona de Leeds escuchó en las primeras indagatorias que el acusado y su coacusado de 15 años atacaron agresivamente a la víctima cuando éste salía del colegio en compañía de sus amigos. Fue entonces que el fiscal Jonathan Sandiford ilustró que los jóvenes le propinaron un golpe fatal con el arma blanca, que terminó por atravesar sus costillas, penetrar sus pulmones y el corazón.

Los hechos se registraron en septiembre del año pasado. FOTO: Especial

El jurado del Tribunal de la Corona de Leeds escuchó como el menor de edad se declaró culpable de asesinato. El fiscal Jonathan Sandiford dijo que el adolescente Khayri Mclean cayó al suelo y estaba "indefenso sobre su espalda" cuando el acusado de 17 años —que en un principio había negado el crimen— lo apuñaló en la parte inferior de la pierna. Las autoridades señalaron que aunque el recién acusado no infligió el golpe fatal, es culpable de homicidio porque la pareja actuó en conjunto y se “animaban y apoyaban mutuamente para llevar a cabo este ataque”.

Aunque la víctima trasladado de urgencia a la Unidad de Traumatismos Mayores de Leeds General Infirmary, murió como resultado de sus catastróficas heridas ese mismo día. La fiscalía lo describió como un ataque dirigido y bien planificado contra Khayri Mclean, con la "intención de matarlo o al menos causarle un daño realmente grave". Al dar evidencia, el joven de 17 años negó haber apuntado al menor de edad y le dijo al tribunal que fue a la escena para una “pelea a puñetazos” con el otro joven. Sin embargo, entró en pánico cuando escuchó gritos y vio a su coacusado junto con el fallecido.

Antes de morir le mandó un mensaje a su novia, diciéndole que había tenido un buen día que se dirigía a verla. FOTO: Especial

Le aseguró al jurado que corría con un cuchillo en la mano cuando golpeó la pierna de Khayri Mclean, porque pensó que el joven de 15 años estaba tratando de tirarlo al suelo de una patada. Aunque su explicación no le valió de mucho porque se corroboró la verdadera intención detrás de su presencia en la North Huddersfield Trust School. Luego del veredicto, el adolescente no mostró ninguna emoción cuando se le leyó el resultado del jurado, esto tras casi cinco horas de deliberaciones.

Por su parte la jueza Farbey, le dijo que habrá una audiencia el siguiente jueves para discutir los próximos pasos en el caso, pero que la sentencia se llevará a cabo en una fecha posterior que se fijará más adelante. A la par, la novia de Khayri Mclean, Shyana James, de 16 años, declaró a los medios locales que él "era el amor de mi vida. Estábamos hablando de nuestro futuro el otro día. Era la mejor persona que conocía".

“Lo último que dijo fue 'no puedo esperar a verte'. Solo me contó cómo había sido su día, 'ha sido muy bueno', y me envió una foto de él caminando a su casa, justo al lado de los bolardos donde lo mataron. Él haría cualquier cosa por mí, lo dejaría todo si tuviera algo que hacer algo para estar allí.”, finalizó la afligida novia.