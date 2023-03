Insólito: una joven fue al médico porque se sentía muy cansada y le diagnosticaron cáncer en etapa 3

El insólito caso de una joven diagnosticada con cáncer terminal ha conmocionado a cientos de personas en todo el mundo, debido al extraño contexto en el que la mujer descubrió su diagnostico. La historia de Alisi Jack-Kaufusi inició a sus 24 años de edad, cuando comenzó a tener síntomas relacionados con el cansancio extremo; lo que en primer momento parecía normal, terminó revelando una cruda realidad luego de que se sometió a múltiples estudios para encontrar los motivos de su fatiga intensa.

De acuerdo con el testimonio de la joven británica, ella descubrió que tenía cáncer terminal a sus 24 años de edad. En ese entonces, Alisi vivía en Queensland, Inglaterra y aparentemente no tenía complicaciones de salud, solo vivía con un constante cansancio extremo. Aunado a la fatiga, la joven también tenía hinchazón en su abdomen, sumado a irregularidades con su ciclo menstrual, síntomas que consideró "normales" debido a su edad. No obstante, por recomendaciones familiares decidió acudir a un especialista, quien le reveló la verdad sobre sus malestares.

Recibió la noticia a sus 24 años de edad. Foto: alisi__jackkaufusi

La joven detalló, ante medios locales, que inicialmente no le parecía que tuviera algo grave, ya que los síntomas que presentaba parecían ser poco relevantes y no la imposibilitaban de realizar sus actividades rutinarias. No obstante, el médico no opinaba lo mismo y, tras varios estudios, le diagnosticó cáncer en los ovarios, el cual ya se había expandido fuera de este órgano, por lo que perdió la oportunidad de ser mamá a tan corta edad.

“Una vez que escuché cáncer de ovario, miré a mamá y me congelé. Sentí como si la habitación se quedara en silencio y todo lo que podía ver era la boca del doctor moviéndose. Todo fue solo un borrón. Solo recuerdo haberle dicho al médico: ‘No, esto no puede ser porque solo tengo 24 años, tienes a la persona equivocada’”, indicó la joven al diario británico Daily Mail.

La joven tiene una lista de cosas pendientes por hacer. Foto: alisi__jackkaufusi

“Que el equipo médico me dijera que contraje esta enfermedad 30 años antes, fue difícil de procesar y todavía lo es. Cuando piensas en cáncer, piensas en viejo. Tuve que someterme a una histerectomía completa y, desafortunadamente, no pudieron salvar ningún óvulo. A los 20 años, lo último en lo que piensas es en aceptar el hecho de no poder tener tus propios hijos biológicos. Me sentí robada”, agregó para el medio local.

Ante el diagnóstico desfavorable, la joven inició una recaudación de fondos con el objetivo de conseguir dinero para cumplir todos los sueños que tiene antes de que su vida se vea comprometida por la enfermedad. “Se siente como si todos mis deseos y objetivos estuvieran comprimidos en un marco de tiempo más pequeño. Puede que no muera mañana, pero puede que no viva lo suficiente para tener planes a largo plazo”, comentó la joven en una publicación donde solicitó apoyo económico para poder realizar sus objetivos.



